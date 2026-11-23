Μεταφέρεται και επισήμως ο προβληματισμός που υπάρχει στην Πάφο FC για τις εμφανίσεις της ομάδας. Ο Γενικός Διευθυντής, Χάρης Θεοχάρους, μιλώντας στον ΣΠΟΡ FM έθεσε ποδοσφαιριστές και τεχνική ηγεσία προ των ευθυνών τους.

Αναλυτικά όσα ανάφερε:





Για τον αγώνα: «Δεν μας καθησυχάζει ότι το ζητούμενο ήταν μόνο οι τρεις βαθμοί. Μπορεί να κερδίσεις και να χάσεις με καλό ή άσχημο τρόπο. Εμείς κερδίσαμε με πολύ άσχημο τρόπο, πήραμε πολύ περισσότερα από αυτό το ματς. Νομίζω ότι οι αριθμοί αυτά λένε. Η όλη συμπεριφορά και απόδοση δεν είναι κάτι που θέλουμε να βλέπουμε. Ήταν μια νίκη, που είχαμε μαζί μας μεγάλο μέρος της τύχης. Είχαμε και τις σωστές αποφάσεις του VAR, στην τρίχα, που ακυρώθηκαν τα γκολ. Σημαντικό ότι πήραμε τους τρεις βαθμούς, δεν μπορούμε όμως να πάμε μακριά με αυτές τις αποδόσεις. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές σίγουρα μπορούν να παίξουν πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο από αυτό που είδαμε. Δεν είναι δικαιολογία ότι μείναμε με 10 ποδοσφαιριστές. Να υπενθυμίσω τα παιχνίδια με Καϊράτ και Ολυμπιακό Πειραιώς. Δεν σημαίνει δηλαδή, επειδή παίζεις με 10 ποδοσφαιριστές, ότι πρέπει να γίνεσαι έρμαιο στις ορέξεις του αντιπάλου. Είχαμε την τύχη με το μέρος μας, κρατάμε μόνο τους τρεις βαθμούς».

«Δεν πιστεύω ότι μπορούν να παίξουν χειρότερα. Όλοι μας έχουμε ευθύνη. Και αυτοί που είμαστε στα γραφεία. Κερδίζουμε όλοι μαζί, χάνουμε όλοι μαζί. Πρέπει να δουλέψουμε, τα λάθη ήταν πάρα πολλά. Όπως και η κόκκινη κάρτα. Ήταν εγκληματική ενέργεια. Δεν μπορώ να βρω δικαιολογία. Οι ποδοσφαιριστές είναι επαγγελματίες. Έχουν ό,τι καλύτερο εδώ στην Πάφο, τους παρέχουμε ό,τι χρειάζονται. Μπορεί να είναι ντεφορμέ σε κάποιους αγώνες, αλλά κάποιες ενέργειες είναι απαράδεκτες. Να αφήνεις μια ομάδα με 10 ποδοσφαιριστές από το πρώτο λεπτό στο β' ημίχρονο».

Αν θα επιβληθεί πρόστιμο στον Κίνα: «Αυτό είναι σίγουρο».

Για τον Σα Πίντο: «Το βαθμολογικό, ότι βρισκόμαστε ψηλά, δεν λέει και πολλά. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να παίξουμε καλύτερο ποδόσφαιρο. Σε κάποιους αγώνες δεν θα σταθείς τυχερός όπως σταθήκαμε το Σάββατο. Από την άλλη, είμαστε μια ομάδα που δεν μεμψιμοιρούμε, δεν λέμε για τους τραυματισμούς. Αλλά κακά τα ψέματα, πέρασαν 4 παίκτες μας το χειρουργείο. Έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν θα ανακοινώνουμε όταν υπάρχουν κάποιοι μικροτραυματισμοί, ή μυϊκοί. Είχαμε πέραν των 13 τραυματισμών μυϊκών. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, που δείχνει την αστάθεια της ομάδας.

Για το πρόβλημα με τον Νγκαμαλέου: «Ο ποδοσφαιριστής ήταν προγραμματισμένο να επανέλθει. Το πρόβλημα που προέκυψε δεν είχε να κάνει με τραυματισμό. Ήταν στη μέση του ποδοσφαιριστή, μας έπιασε και εμάς εξ απροόπτου. Δεν ήταν κάτι που περιμέναμε, ή η οποιαδήποτε υποτροπή. Επαναλαμβάνω, όταν υπάρχουν τραυματισμοί που κρατάνε καιρό, θα ενημερώνουμε. Όταν είναι μυϊκοί τραυματισμοί, δεν θα το κάνουμε γιατί δεν θέλουμε να πέφτουμε έξω σε οποιασδήποτε προβλέψεις».

Για το αν θα γίνει αντικατάστασή του στην ευρωπαϊκή λίστα: «Υπάρχει δικαίωμα αντικατάστασης. Θα το δούμε εντός της ημέρας με τον Τεχνικό Διευθυντή και τους προπονητές και ακολούθως θα παρθεί η απόφαση. Είναι εκτός λίστας οι Ζαγκέ, Πατράο και Μαμάντοφ, θα πάρουν την καλύτερη απόφαση. Υπάρχουν αρκετά παιχνίδια και θα χρειαστεί κάποιοι να παίξουν και σε διαφορετικές θέσεις».

Για τα αγωνιστικά δεδομένα με την Μίντιλαντ: «Ο Λέλε είναι εκτός, συν αυτούς που θα είναι εκτός λίστας. Ο Λουίζ θα είναι κοντά να επανέλθει. Πιθανώς και την Πέμπτη. Περιμένουμε και τον Μπίελ να επανέλθει την Πέμπτη. Η φετινή χρονιά δεν μας έχει ξεκινήσει στο θέμα τραυματισμών με τον καλύτερο τρόπο. Δεν νομίζω άλλη ομάδα να έχει τόσους, και σοβαρούς τραυματισμούς. Έχουμε όμως ένα ρόστερ ισορροπημένο και εναπόκειται στους ποδοσφαιριστές να αποδείξουν ότι αξίζουν να βρίσκονται σε αυτό. Ευθύνη για την εικόνα και την ομάδα έχουμε όλοι. Όλο το οικοδόμημα. Μας προβλημάτισε ιδιαίτερα η τελευταία εμφάνιση. Πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι»

Για την Μίντιλαντ: «Είναι πολύ καλή ομάδα, στην κορυφή με την Κοπεγχάγη. Δύσκολο παιχνίδι, αν θέλουμε να πάμε παρακάτω πρέπει να κάνουμε και νίκες. Περάσαμε δύσκολους αντιπάλους. Όπως η Αταλάντα και η Τβέντε εκτός. Είχαμε όμως και πιο βατούς αντιπάλους, όπως η Ρίγα που δεν κερδίσαμε. Είμαστε προς το τέλος του league phase και πρέπει να πάρουμε βαθμούς».

Ένα γενικότερο σχόλιο: «Δεν παίξαμε καλά, δεν ήταν καλή η ομάδα το Σάββατο. Αυτό είναι το κρατούμενο και το πιο σημαντικό. Δεν σκεπάζουμε οτιδήποτε, δεν βάζουμε κάτι κάτω από το χαλί. Θεωρώ ότι αυτή η ομάδα θα παίξει καλύτερα. Από την άλλη, για τους φίλαθλους της ομάδας το έχω πει επανειλημμένως πόσο κοντά είναι στην ομάδα. Υπάρχει αρκετή μουρμούρα τον τελευταίο καιρό, μπορώ να την καταλάβω σε ένα σημείο. 150 φιλάθλους στην Λάρνακα, ή 3.000 με την Ρίγα, δεν μας τιμά καθόλου. Να κάνουμε την κριτική, όχι ισοπεδωτική, αλλά από την άλλη, μη ξεχνάμε τι μας έχει προσφέρει αυτή η ομάδα τα τελευταία χρόνια. Οι σωστοί οπαδοί στέκονται δίπλα στα δύσκολα. Ισοπεδωτική κριτική και χαρακτηρισμοί δεν θα τους δεχθούμε».

Για την ενίσχυση Ιανουαρίου: «Θα γίνει ενίσχυση. Υπάρχουν οι αρμόδιοι. Και ειδικά με τα προβλήματα που προέκυψαν. Θέλοντας και μη θα υπάρχει η ενίσχυση. Κοιτάζουμε συνεχώς το μεταγραφικό παζάρι, δεν είναι εύκολη περίοδος ο Ιανουάριος».