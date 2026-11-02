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Νίκησε, ηρέμησε, μα μπορεί και καλύτερα

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Δεν παρουσίασε φαντεζί εικόνα, όμως από την άλλη δεν ήταν κακή

Αυτό που είχε σημασία για την Ομόνοια στην αναμέτρηση με την ΑΕΛ, ήταν να βάλει τέλος σε ένα αρνητικό σερί. Μετρούσε ισοπαλία με τον Ολυμπιακό, ήττα από την ΑΕΚ και ενδιάμεσα είχε χάσει από την Μπενφίκα. Δεν παρουσίασε φαντεζί εικόνα, όμως από την άλλη δεν ήταν κακή. Βρήκε την ουσία από το α' μέρος και μοναδικό ψεγάδι, για ακόμα μία φορά, αποτέλεσαν τα τελειώματα των φάσεων αφού είχε ευκαιρίες να «σκοτώσει» πιο γρήγορα το παιχνίδι.

Σίγουρα, ήταν μία νίκη που έφερε ηρεμία, ενώ με βάση τα αποτέλεσματα της 8ης αγωνιστικής, ήταν μία από τις κερδισμένες καθώς είδε τη διαφορά από την κορυφή να μειώνεται στο -2. Μπορεί, όμως, και πολύ καλύτερα και είναι απαραίτητο να μην σπαταλά τόσες ευκαιρίες, ώστε να κάνει τη ζωή της πιο εύκολη. Ο Μοντνόρ σκόραρε για πρώτη φορά και άπαντες στο πράσινο στρατόπεδο ελπίζουν να είναι η αρχή για αρκετά γκολ στην πορεία ενώ για τον Ντιονί ήταν το τέταρτο στο πρωτάθλημα.

Πάντως, η χαρά της νίκης κάπως μετριάστηκε για την τεχνική ηγεσία από το γεγονός ότι δύο παίκτες αποχώρησαν με προβλήματα. Ο λόγος για τους Μπάλκοβετς και Ντουβέρν. Και σίγουρα, με βάση την πρώτη εικόνα, τίθενται αμφίβολοι για την αναμέτρηση με τη Ναϊμέγκεν την προσεχή Πέμπτη στην Ολλανδία, για την 4η αγωνιστική της League Ρhase του Europa League. Από το εν λόγω ματς, εκτός θα είναι και ο Ακιντόλα που είναι εκτός λίστας, με τον Χενινγκ Μπεργκ να τονίζει πως δεν είναι τραυματίας, αλλά ήταν κάπως πίσω σε ετοιμότητα και από εδώ και μπρος θα υπολογίζεται κανονικά στο πρωτάθλημα.

 

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