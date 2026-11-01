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Χάθηκε η αίγλη πια, το χρήμα καθορίζει τους στόχους...

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Mέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990, όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή στην Αγγλία ήταν να παίξει σε έναν τελικό στον ναό του Ποδοσφαίρου

Το κάζο της πρωταθλήτριας Άρσεναλ την περασμένη Τρίτη (27/10) και ο απρόσμενος αποκλεισμός της από το Carabao Cup (το παλιό League Cup) από τη Φλίντγουντ, ομάδα 4ης κατηγορίας, φανερώνει περίτρανα τους βασικούς στόχους που θέτουν πλέον οι μεγάλες αγγλικές ομάδες. Ποιος ενδιαφέρεται για το Carabao Cup ή για το FA Cup (το κύπελλο Αγγλίας), όταν υπάρχει ο πακτωλός εκατομμυρίων της Premier League και του Champions League;

Γι' αυτό και η Άρσεναλ, όπως και οι υπόλοιπες μεγάλες ομάδες, όταν δίνουν τέτοιου είδους παιχνίδια, προχώρησε σε εκτεταμένο rotation, παρατάσσοντας την αναπληρωματική της ομάδας απέναντι στη Φλίντγουντ και τελικά την πάτησε. Αποκλείστηκε στη διαδικασία των πέναλτι, σε μία μεγάλη έκπληξη στην ιστορία του θεσμού. Πέρσι, στην ίδια διοργάνωση, την πάτησε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία αποκλείστηκε στα πέναλτι από την Γκρίμσμπι.

Τις προηγούμενες δεκαετίες, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990, όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή στην Αγγλία ήταν να παίξει σε έναν τελικό στον ναό του Ποδοσφαίρου, το Γουέμπλεϊ. Αποτελούσε μεγάλη επιτυχία για μια ομάδα να φτάσει μέχρι τον τελικό, είτε του Λιγκ Καπ, είτε του κυπέλλου, που ήταν μια πραγματική γιορτή του ποδοσφαίρου.

Σήμερα, οι καιροί έχουν αλλάξει. Το χρήμα καθορίζει τους στόχους. Πρώτος στόχος πια των παραδοσιακών ομάδων στην Premier League είναι οι θέσεις που οδηγούν στο Champions League. Και από εκεί και πέρα, η διάκριση στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Οι υπόλοιπες εγχώριες διοργανώσεις έρχονται σε δεύτερη μοίρα.

Γι' αυτό και οι δύο υπό αναφορά θεσμοί έχουν χάσει εδώ και περίπου 30 χρόνια την παλιά τους αίγλη. Το κύπελλο Αγγλίας είναι ο αρχαιότερος ποδοσφαιρικός θεσμός παγκοσμίως, αφού ξεκίνησε το πολύ μακρινό 1871. Ποιος ενδιαφέρεται, όμως;

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