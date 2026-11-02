Έξι γκολ αλλά κανένας νικητής στο Ομόνοια - ΑΕΛ, άνετος ο ΑΠΟΕΛ

Με άλλες τρεις αναμετρήσεις, συνεχίστηκε το βράδυ της Δευτέρας (02/11) η δράση της 5ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα Futsal.

Σε ένα χορταστικό παιχνίδι με έξι γκολ Ομόνοια και ΑΕΛ συμβιβάστηκαν στο ισόπαλο 3-3. Απ' εκεί και πέρα, μόνος πρώτος στην κορυφή με το απόλυτο των νικών παρέμεινε ο ΑΠΟΕΛ που πέρασε με άνετη νίκη (7-1) από την έδρα της Ένωσης Νέων Λατσιών, ενώ Αθηαίνου AC και Αραράτ εξήλθαν ισόπαλες 2-2.

Αύριο (03/11) στις 20:30 η αγωνιστική ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση Ελπίδα Αστρομερίτη – ΑΕΚ.