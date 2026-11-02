Διαιτητές αγώνων Κυπέλλου Coca - Cola (Α' Φάση)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους διαιτητές, τους βοηθούς διαιτητές και τους παρατηρητές διαιτησίας για τους αγώνες Κυπέλλου Coca Cola Α' - Β' Κατηγορίας 2026/27 - Α΄ Φάση.
Τρίτη, 03.11.2026 / 18:00
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
Στάδιο: Στάδιο Αλφαμέγα
Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.
Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωνσταντίνου Α. Κωνσταντίνος
4ος Διαιτητής: Δημητρίου Λοΐζος
VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας
AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος
Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας
Τρίτη, 03.11.2026 / 19:00
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»
Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος
4ος Διαιτητής: Κυπριανού Διομήδης
VAR: Κώστα Ροβέρτος
AVAR: Καλογήρου Μάριος
Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας
Τετάρτη, 04.11.2026 / 18:00
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Στάδιο: Κατωκοπιά – Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης»
Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης
4ος Διαιτητής: Λουκά Παντελής
VAR: Αντωνίου Μάριος
AVAR: Χαραλάμπους Γιώργος Π.
Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης
Πέμπτη, 05.11.2026 / 20:00
ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ - ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
Στάδιο: Κατωκοπιά – Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης»
Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος
4ος Διαιτητής: Καντηλάφτη Ανδρέας
VAR: Κωνσταντινίδης Αντώνης
AVAR: Αντωνίου Μάριος
Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος