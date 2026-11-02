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Διαιτητές αγώνων Κυπέλλου Coca - Cola (Α' Φάση)

ΓΗΠΕΔΟ

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Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους διαιτητές, τους βοηθούς διαιτητές και τους παρατηρητές διαιτησίας για τους αγώνες Κυπέλλου Coca Cola Α' - Β' Κατηγορίας 2026/27 - Α΄ Φάση.

Τρίτη, 03.11.2026 / 18:00

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ

Στάδιο: Στάδιο Αλφαμέγα

Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωνσταντίνου Α. Κωνσταντίνος

4ος Διαιτητής: Δημητρίου Λοΐζος

VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας

Τρίτη, 03.11.2026 / 19:00

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Κυπριανού Διομήδης

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Καλογήρου Μάριος

Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας

Τετάρτη, 04.11.2026 / 18:00

ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Στάδιο: Κατωκοπιά – Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης»

Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης

4ος Διαιτητής: Λουκά Παντελής

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

 Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης

Πέμπτη, 05.11.2026 / 20:00

ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ - ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

Στάδιο: Κατωκοπιά – Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης»

Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος

4ος Διαιτητής: Καντηλάφτη Ανδρέας

VAR: Κωνσταντινίδης Αντώνης

AVAR: Αντωνίου Μάριος

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος

 

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