Apollon Ladies – Ομόνοια από τη Cytavision για το Κύπελλο (4/11)
ΓΗΠΕΔΟ
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Οι αγώνες θα είναι μονοί και στην επόμενη φάση χωρίς αγώνα προκρίνεται ο ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας.
Αρχίζει την ερχόμενη Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026 η δράση του Κυπέλλου Γυναικών 2026 - 2027 με τους αγώνες της πρώτης φάσης.
Οι αγώνες θα είναι μονοί και στην επόμενη φάση χωρίς αγώνα προκρίνεται ο ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας.
Απευθείας από τη Cytavision θα μεταδοθεί ο αγώνας Apollon Ladies – Ομόνοια Λευκωσίας.
Το πρόγραμμα της Τετάρτης (ώρα έναρξης 13:00):
Άρης Λεμεσού - Ξυλοφάγου FC
Apollon Ladies - Ομόνοια Λευκωσίας
Πέγεια Ακάμας 2025 - Lakatamia FC