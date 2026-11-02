Apollon Ladies – Ομόνοια από τη Cytavision για το Κύπελλο (4/11)

Αρχίζει την ερχόμενη Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026 η δράση του Κυπέλλου Γυναικών 2026 - 2027 με τους αγώνες της πρώτης φάσης.

Οι αγώνες θα είναι μονοί και στην επόμενη φάση χωρίς αγώνα προκρίνεται ο ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας.

Απευθείας από τη Cytavision θα μεταδοθεί ο αγώνας Apollon Ladies – Ομόνοια Λευκωσίας.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (ώρα έναρξης 13:00):

Άρης Λεμεσού - Ξυλοφάγου FC

Apollon Ladies - Ομόνοια Λευκωσίας

Πέγεια Ακάμας 2025 - Lakatamia FC