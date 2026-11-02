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Ολυμπιακοί Αγώνες 2036-ΔΟΕ: Παρέμειναν επτά οι υποψήφιες

ΓΗΠΕΔΟ

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Τα ονόματα των ενδιαφερόμενων μερών δημοσιοποιήθηκαν από τη ΔΟΕ στις 6 Οκτωβρίου

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα (2/11) επίσημη ανακοίνωση, με την οποία έκανε γνωστό ότι καμία νέα υποψήφια διοργανώτρια δεν προστέθηκε στην επίσημη λίστα για του Ολυμπιακούς Αγώνες 2036.

«Οι επτά ΕΟΕ που θα εξεταστούν από τη ΔΟΕ ως πιθανοί διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων του 2036 είναι η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Ινδία, το Κατάρ, η Νότια Κορέα, η Νότια Αφρική και η Τουρκία», ανέφερε σήμερα (2/11) η ΔΟΕ.

Στο πλαίσιο της διαφάνειας της διαδικασίας επιλογής διοργανωτή , όπως αυτή εγκρίθηκε από τη Σύνοδο της ΔΟΕ τον Ιούνιο, τα ονόματα των ενδιαφερόμενων μερών δημοσιοποιήθηκαν από τη ΔΟΕ στις 6 Οκτωβρίου.

Η ΔΟΕ έθεσε επίσης προθεσμία-, η οποία και εξέπνευσε στις 31/10- για τυχόν άλλες Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές (ΕΟΕ) διοργάνωση του 2036.  Η περίοδος αυτή έχει πλέον λήξει, χωρίς να υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος από κάποιο άλλο μέρος.

«Αυτή θα είναι η πρώτη διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων που επιλέγεται βάσει των αλλαγών που εισήχθησαν στο πλαίσιο της στρατηγικής "Fit for the Future" (Προετοιμασμένοι για το Μέλλον). Το έντονο ενδιαφέρον για τη φιλοξενία των Ολυμπιακών Αγώνων του 2036 καταδεικνύει ότι χώρες από όλο τον κόσμο αναγνωρίζουν τη διαρκή κοινωνική και οικονομική αξία που μπορούν να προσφέρουν οι Αγώνες στις τοπικές κοινωνίες. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά και με τα επτά ενδιαφερόμενα μέρη, υποστηρίζοντάς τα στην ανάπτυξη των σχεδίων τους», τόνισε το μέλος της ΔΟΕ,  Κολίντα Γκράμπαρ-Κιτάροβιτς, Πρόεδρος της Επιτροπής της ΔΟΕ για τους Μελλοντικούς Διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων.

 

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