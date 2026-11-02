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Nίκη για τον ΑΠΟΕΛ στο φινάλε της 4ης αγωνιστικής

ΓΗΠΕΔΟ

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3η φετινή ήττα για τον Απόλλωνα

Στην 3η φετινή του νίκη έφθασε ο ΑΠΟΕΛ μετά την αποψινή αναμέτρηση που διεξήχθη στην αίθουσα του Απόλλωνα και με την οποία έπεσε η αυλαία της 4ης αγωνιστικής για την 1η φάση της ECOMMBX Basket League.

Ο ΑΠΟΕΛ που είχε προηγηθεί στο ημίχρονο με 46-34, κράτησε σε όλη τη διάρκεια της επανάληψης το προβάδισμα, το οποίο και διεύρυνε στο τέλος για να φθάσει στη νίκη με 77-64.

Παράλληλα ήταν και η 3η φετινή ήττα για τον Απόλλωνα.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Blackmon (17 πόντοι – 20 βαθμοί).

Σε γρήγορο ρυθμό ξεκίνησε η αναμέτρηση στη Λεμεσό, με τον Απόλλωνα να κρατάει ένα συνεχόμενο προβάδισμα, πλην μιας εξαίρεσης όταν ο ΑΠΟΕΛ ισοφάρισε σε 10-10.

Όμως χάριν στους συνεχόμενους πόντους του Jones, οι γηπεδούχοι ξαναπήραν το προβάδισμα και έτσι λίγο πριν το 17` προηγήθηκαν με 17-12.

Στη συνέχεια όμως ο ΑΠΟΕΛ βρήκε λύσεις κυρίως στην άμυνα αλλά και με τον Blackmon να δίνει λύσεις για την ομάδα του, η οποία έτσι προσπέρασε με 21-20 όταν έκλεισε η 1η περίοδος.

Ο ΑΠΟΕΛ κινείτο καλύτερα στις αρχές της 2ης περιόδου, δημιουργώντας θέματα στην άμυνα του Απόλλωνα.

Στο 15` οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 36-28.

Ο Απόλλωνας εξακολουθούσε να μη βρίσκει λύσεις ειδικά στην επίθεση και έτσι στη συνέχεια ο ΑΠΟΕΛ προηγήθηκε με 41-28.

Όμως στη συνέχεια ο Απόλλωνας βρίσκοντας κάποιες λύσεις, με το τέλος του ημιχρόνου μείωσε σε 43-36.

Σε πιο αργούς ρυθμούς εξελίχθηκε η αναμέτρηση στις αρχές της 3ης περιόδου, ρυθμός που βοηθούσε τον ΑΠΟΕΛ να συντηρεί ένα συνεχόμενο προβάδισμα.

Στη συνέχεια το προβάδισμα των φιλοξενούμενων ανέβηκε στο +14, όταν προηγήθηκαν με 58-44 λίγο πριν το 26`.

Κάπου εδώ ο Απόλλωνας κατάφερε να αντιδράσει.

Έτσι με ένα σερί 12-1 οι γηπεδούχοι μείωσαν στο τρίποντο (59-56), λίγο πριν το 30`.

Ο ρυθμός έγινε ακόμα πιο αργός στις αρχές της 4ης περιόδου, αλλά με τον ΑΠΟΕΛ να παραμένει στο προβάδισμα.

Λίγο πριν το 33` ο Απόλλωνας μείωσε σε 64-60.

Χάριν στην παραγωγικότητα του Σιμιτζή, ο ΑΠΟΕΛ προηγήθηκε με 74-62 λίγο πριν το 37`.

Πλέον οι φιλοξενούμενοι ήταν πιο κοντά στη νίκη, στην οποία τελικά έφθασαν καθώς συντήρησαν το προβάδισμα που απέκτησαν και στο τέλος κέρδισαν με 77-64.

Δεκάλεπτα: 20-21, 36-43, 56-61, 64-77.

Domus Απόλλων (Δημήτρης Κουκούρης): Watson 10 (1), Bostick 12, Ηλιάδης 8 (2), Johnson 9 (1), Jones 23, Α. Νεοφύτου, Duglas 2, Σολωμού, Κουτούρης.

ΑΠΟΕΛ (Νικόλας Παπαδόπουλος): Gaffney 6, Σιμιτζής 16 (3), Sherman 15 (3), Skinner 7, Funderburg 8, Blackmon 17 (3), Αγγελή, Παπαμιχαήλ 6 (2), Μαντοβάνης 2.

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