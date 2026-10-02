Εκνευρισμός και… έρευνα της Μπαρτσελόνα για τους τραυματισμούς Ραφίνια με Βραζιλία

Ο Ραφίνια επέστρεψε με μυϊκό πρόβλημα από τις υποχρεώσεις της Βραζιλίας και στην Μπαρτσελόνα σήμανε συναγερμός. Ο κορυφαίος σκόρερ της ομάδας στην εκκίνηση της σεζόν έφτασε στη Βαρκελώνη για να υποβληθεί σε εξετάσεις, ενώ ταυτόχρονα θα γίνει και… έρευνα από πλευράς του κλαμπ για τις συνθήκες τραυματισμών του.

Στόχος είναι να εντοπιστούν τα αίτια των τριών τραυματισμών που υπέστη ο 29χρονος επιθετικός κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων της εθνικής Βραζιλίας τους τελευταίους έξι μήνες. Και οι τρεις τραυματισμοί εντοπίζονται στο ίδιο σημείο: στον δεξιό μηρό. Επομένως, πριν ή μετά τις εξετάσεις, θα υπάρξει συζήτηση για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα στην προπόνηση ή την προθέρμανση που ενδέχεται να οδήγησαν σε αυτούς τους τραυματισμούς, ειδικά αν οι προπονητικές συνήθειες που ακολουθεί στην εθνική Βραζιλίας διαφέρουν από εκείνες της καθημερινότητάς του στην Μπαρτσελόνα.

Ο 29χρονος άσος έχει φέτος 14 γκολ και 3 ασίστ σε 8 παιχνίδια έχοντας αρχίσει εντυπωσιακά τη σεζόν.

sport-fm.gr