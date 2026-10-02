Ο Ντουπλάντις θα μείνει εκτός του κλειστού στίβου το 2027

Ο Μόντο Ντουπλάντις πήρε την απόφαση και θα απέχει από τη σεζόν του κλειστού στίβου το 2027, έπειτα από αξιολόγηση του αγωνιστικού του προγράμματος.

Ο λόγος λοιπόν που αποφάσισε να μην αγωνιστεί στον κλειστό στίβο είναι για να μπορέσει να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα αποκατάστασης και να μην καταπονήσει το σώμα του ενόψει του ανοιχτού στίβου όπου έχει και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε ηχήσει ήδη ένα «καμπανάκι» στα αυτιά του, καθώς στον τελικό του Diamond League ένιωσε «σφιχτός» κι επέλεξε να μην αγωνιστεί. Τότε ο Καραλής κατέκτησε το πρώτο του διαμάντι και στη συνέχεια ο Σουηδός ρέκορντμαν ξεκουράστηκε κι αγωνίστηκε στο Ultimate Championship.

Θυμίζουμε ότι ο «Μόντο» έκλεισε την αυλαία για το 2026 με ακόμη μία εντυπωσιακή σεζόν. Συγκεκριμένα, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Τόρουν, πετυχαίνοντας και ρεκόρ πρωταθλήματος, ενώ κατέκτησε την κορυφή και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Ήταν επίσης ο νικητής του πρώτου Ultimate Championship, ενώ στο Mondo Classic στην Ουψάλα πρόσθεσε ακόμη ένα παγκόσμιο ρεκόρ στο ήδη εντυπωσιακό βιογραφικό του.

Φυσικά λόγω της απουσίας του από τον κλειστό στίβο, δεν θα διεξαχθεί ούτε το δικό του μίτινγκ, το «Mondo Classic» ενώ ο ίδιος θα απουσιάζει και από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στη Βαλένθια.

Η δήλωση του Ντουπλάντις:

«Παίρνω αυτή την απόφαση για να δώσω στο σώμα μου τον χρόνο αποκατάστασης και την προετοιμασία που χρειάζεται, ώστε να μπορώ να αποδώσω στο καλύτερο δυνατό επίπεδο όταν επιστρέψω στους αγώνες. Η εστίασή μου θα είναι στο να προπονηθώ καλά και να προετοιμαστώ για τη σεζόν του ανοιχτού στίβου του 2027, η οποία διαρκεί από τις αρχές Μαΐου έως το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στα μέσα Σεπτεμβρίου. Ανυπομονώ να επιστρέψω πιο δυνατός και να σας ξαναδώ όλους αργότερα μέσα στο 2027».

athletiko.gr