Ανακοίνωση της FA για Μάντσεστερ Σίτι

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας (FA) τοποθετήθηκε για την απόφαση της Ανεξάρτητης Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι, τονίζοντας πως πρόκειται για μια εξέλιξη με σημαντικές επιπτώσεις για την ακεραιότητα του αθλήματος.

Η FA αναφέρει χαρακτηριστικά πως εξετάζει προσεκτικά την απόφαση και τις επιπτώσεις της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβει δράση όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

Παράλληλα, η FA ξεκαθαρίζει πως, καθώς οι διαδικασίες μεταξύ της Premier League και της Μάντσεστερ Σίτι παραμένουν σε εξέλιξη, δεν προτίθεται να σχολιάσει περαιτέρω την υπόθεση στο συγκεκριμένο στάδιο.

Αναλυτικά, η πλήρης τοποθέτηση της FA:

«Η απόφαση της Ανεξάρτητης Επιτροπής έχει σημαντικές επιπτώσεις για την ακεραιότητα του αθλήματος. Εξετάζουμε προσεκτικά την απόφαση και τις επιπτώσεις της και θα αναλάβουμε δράση όπου κρίνεται απαραίτητο.

Καθώς οι διαδικασίες μεταξύ της Premier League και της Μάντσεστερ Σίτι παραμένουν σε εξέλιξη, δεν προτιθέμεθα να προβούμε σε περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις.»

england365.gr