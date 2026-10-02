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Πένθος στο κυπριακό ποδόσφαιρο - Απεβίωσε ο Τάκης Χαραλάμπους

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανακοίνωση από την ΚΟΠ

Θλίψη στην οικογένεια του Κυπριακού ποδοσφαίρου από την είδηση για το θάνατο του Τάκη Χαραλάμπους.

Ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών.

Ο Τάκης υπηρέτησε την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου από διάφορα σημαντικά πόστα ως Τεχνικός Διευθυντής αλλά και επικεφαλής της Σχολής Προπονητών της Ομοσπονδίας.

Με την ιδιότητα του προπονητή έγραψε ιστορία στις Εθνικές μας ομάδες. Για πάρα πολλά χρόνια θήτευσε σε όλες τις ομάδες μας, από την Εθνική Παίδων μέχρι και την Εθνική Ανδρών.

Ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε για περισσότερες από δύο δεκαετίες στον Ευαγόρα Πάφου και με την ιδιότητα του προπονητή δούλεψε επίσης σε αρκετές ομάδες.

Η είδηση του θανάτου του Τάκη Χαραλάμπους, σκόρπισε θλίψη σε ολόκληρο το Κυπριακό ποδόσφαιρο, που αποχαιρετά μια μεγάλη μορφή με τεράστια προσφορά σε όλα τα επίπεδα του ποδοσφαίρου μας.

Ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Γενικός Διευθυντής και το προσωπικό της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του Τάκη Χαραλάμπους.

 

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