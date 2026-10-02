Ανακοινώθηκε ο νέος προπονητής της Krasava E.N.Y

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Krasava E.N.Y. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ισπανό προπονητή Γκιγιέρμο Φερνάντεθ Ρόμο (Guillermo Fernández Romo), ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας.

Ο Φερνάντεθ Ρόμο γεννήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 1978 στη Μαδρίτη και διαθέτει πολυετή προπονητική εμπειρία στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Στην πορεία του έχει εργαστεί, μεταξύ άλλων, στην Κορνεγιά, τη Ράσινγκ Σανταντέρ, την Ιμπίθα, την Καρταχένα και τη Ράσινγκ Φερόλ.

Ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα του αποτέλεσε η σεζόν 2021–2022, όταν οδήγησε τη Ράσινγκ Σανταντέρ στην άνοδο στη Segunda División, εξασφαλίζοντας την επιστροφή της στη δεύτερη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου τέσσερις αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.

Στο πλευρό του, ως βοηθός προπονητή, θα βρίσκεται ο ORIOL FERNADEZ PEIX.

Καλωσορίζουμε τον νέο προπονητή και τον βοηθό του στην οικογένεια της Krasava ENY Ύψωνα και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο τους.