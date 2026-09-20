Δεν ελπίζουν, δεν δηλώνουν...

Η ΚΟΠ μάς ενημέρωσε ότι την προσεχή Παρασκευή (25/09) θα γίνει η κλήρωση της α΄ φάσης του Κυπέλλου Coca-Cola. Αυτό που δεν... αρέσει είναι πως εκτός, γιατί δεν δήλωσαν συμμετοχή, θα βρίσκονται τέσσερις ομάδες της Β΄ Κατηγορίας. Αφού, σου λένε, δεν έχω ευκαιρία διάκρισης με τον τρόπο που γίνεται, τι να δηλώσω;

Κατ΄ εμένα, στο Κύπελλο έπρεπε να ήταν όλες οι ομάδες των κατηγοριών της ΚΟΠ, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες. Με περιορισμούς και «κομμένο και ραμμένο» για τις σαλονάτες, δεν θα δούμε εκπλήξεις, που είναι η μαγεία αυτού του θεσμού.

Κρίστοφερ