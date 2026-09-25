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Κύπελλο: Τα δέκα ζευγάρια της πρώτης φάσης

ΓΗΠΕΔΟ

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Δείτε τα ζευγάρια της κλήρωσης.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ΓΣΠ η κλήρωση της Α' φάσης του Κυπέλλου Coca - Cola Α’ και Β’ Κατηγορίας ποδοσφαιρικής περιόδου 2026 – 2027. Αναλυτικά τα ζευγάρια:

ΑΕΚ-Ακρίτας

Άρης-Εθνικός Άχνας

Ομόνοια 29Μ-ΑΕΠ Πολεμιδιών

Δόξα-Ολυμπιακός

Σπάρτακος – Κράσαβα

Ομόνοια Αραδιππου-Διγενής Μόρφου

ΑΕΛ-Ηρακλής Γερολάκκου

Νέα Σαλαμίνα-ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου

Καρμιώτισσα – Ερμής

ΑΠΟΕΛ-Χαλκάνωρας

Σημειώνεται ότι Ανόρθωση, ΕΝΠ και ΑΣΙΛ πέρασαν χωρίς κλήρωση. Επίσης, σύμφωνα με την  προκήρυξη, στην Α' φάση δεν συμμετείχαν η Ομόνοια Λευκωσίας λόγω της παρουσίας της στη League Phase του Europa League, η Πάφος F.C. που κατέκτησε το Κύπελλο και επίσης συμμετέχει στη League Phase του Conference League καθώς και ο Απόλλων ως φιναλίστ του περσινού τελικού Κυπέλλου. Οι αγώνες σε αυτή τη φάση είναι μονοί.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΚΟΠ, οι αγώνες της πρώτης φάσης μπορούν να αρχίσουν στις 14 Οκτωβρίου 2026.

 

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