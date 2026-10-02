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Χριστοφόρου: «Μπορεί να σταθεί ο Βίκτωρος, σίγουρος ότι μπορεί να αποδώσει πολύ καλύτερα η Ομόνοια»

ΓΗΠΕΔΟ

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Δηλώσεις από τον Τ/Δ της Ακαδημίας της Ομόνοιας, Χριστάκη Χριστοφόρου

Ο Χριστάκης Χριστοφόρου παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95. και την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι. 

Ανάμεσα σε άλλα αναφέρθηκε στην Ακαδημία της Ομόνοιας, την διαδικασία για να ανέβουν οι παίκτες στην πρώτη ομάδα, την απόκτηση του Βίκτωρος αλλά και την Εθνική. 

Διαβάστε όσα είπε: 

Για το έργο του στις ακαδημίες της Ομόνοιας: «Είμαι στην ομάδα εδώ και 7-8 μήνες. Υπάρχει μεγάλη δυναμική και θα μπορούσαμε να έχουμε μεγαλύτερους αριθμούς στα grassroots. Δόθηκε σημασία στις ηλικιακές κατηγορίες U15-U19. Έχουμε κάνει κάποιες αλλαγές στο τιμ και νιώθω ότι είμαστε αρκετά καλύτεροι. Υπάρχει το πρόβλημα με τα γήπεδα, το οποίο προσπαθούμε να λύσουμε. Όταν γίνει το γήπεδο της Ομόνοιας, η ακαδημία θα χρησιμοποιεί 3,5 γήπεδα στο “Ηλίας Πούλλος”».

Για το πώς φτάνουν οι παίκτες στην πρώτη ομάδα: «Υπάρχουν πολλά στοιχεία που παίζουν ρόλο, όπως η νοοτροπία. Είναι πολιτική της ομάδας να προωθεί παίκτες και υπάρχουν αρκετά παραδείγματα τα τελευταία χρόνια. Το ζητούμενο δεν είναι να αγωνίζονται μόνο σε παιχνίδια με αδύναμες ομάδες, αλλά να καθιερώνονται. Αυτή είναι η πολιτική που ακολουθεί ο κάθε προπονητής στην Ομόνοια. Επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται οι Κύπριοι στην Ομόνοια. Στόχος μας στην ακαδημία είναι να προετοιμάζουμε τους ποδοσφαιριστές, να τους αναπτύσσουμε και να τους βοηθούμε να φτάσουν στην πρώτη ομάδα».

Για τον Βίκτωρος: «Έχει τα προσόντα για να επιλεγεί. Σίγουρα θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής. Από όσα είδα στις προπονήσεις, όμως, μπορεί να σταθεί. Είμαι σίγουρος ότι έχει τα προσόντα και τον χαρακτήρα για να διεκδικήσει θέση στην άμυνα».

Για τους παίκτες που δίνονται δανεικοί: «Έχουμε αποδείξει ότι, μέσα από τους δανεισμούς, οι παίκτες μας επιστρέφουν πιο έτοιμοι. Ένα παράδειγμα είναι ο Ανδρέου. Ο Πίττας και ο Ανδρέου, για παράδειγμα, είχαν τον χαρακτήρα και έδειξαν μέσα από τον δανεισμό τους ότι μπορούν να φτάσουν ψηλά».

Για τους παίκτες της ακαδημίας που ξεχωρίζουν: «Υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές σε μικρές ηλικίες που ξεχωρίζουν. Εμείς θα είμαστε εκεί για να τους προετοιμάσουμε για την πρώτη ομάδα. Η πιθανότητα να φτάσουν στην πρώτη ομάδα της Ομόνοιας είναι μεγαλύτερη σε σχέση με άλλους συλλόγους».

Για το ρόστερ της πρώτης ομάδας: «Όσο κι αν δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, έχουν γίνει πολλές αλλαγές στην ομάδα. Χρειάζεται λίγος χρόνος για να καλυφθούν τα κενά από τις σημαντικές αποχωρήσεις. Οι ποδοσφαιριστές που ήρθαν έχουν δεδομένα ποιότητα και είναι θέμα προσαρμογής. Είμαι βέβαιος ότι η Ομόνοια θα αποδώσει πολύ καλύτερα. Είναι θέμα χρόνου, τίποτε άλλο. Είναι εκεί, διεκδικεί το πρωτάθλημα, βρίσκεται στους ομίλους και έχει βάθος στο ρόστερ. Είναι αναγκαίο το rotation για να αντέξει η ομάδα».

Για την εθνική: «Στόχος ήταν να κάνουμε κάτι περισσότερο. Ακόμη είμαστε μέσα στον στόχο, αλλά βλέπω πολύ δύσκολη την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Δυστυχώς, όταν λείπουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, αυτό είναι εμφανές. Δεν έχουμε τόσους πολλούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Όταν έχουμε απουσίες, είναι δύσκολα τα πράγματα για την Εθνική. Λείπει ο Λαΐφης και έχουμε πρόβλημα, χωρίς να θέλω να μειώσω κάποιον. Υπάρχουν κάποιες απουσίες που στοιχίζουν. Μπορούσαμε να σκοράρουμε περισσότερα τέρματα».

Για τον αγώνα με την Αρμενία: «Είναι παιχνίδι-κλειδί. Εάν δεν κερδίσουμε, θα μείνουμε στην ίδια κατηγορία».

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