ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Λίβερπουλ σκέφτεται για τον Ιανουάριο τον παίκτη που ήταν έτοιμος να υπογράψει στην Τσέλσι!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο Άντονι Ιραόλα θέλει να φτάσει τη Λίβερπουλ στην κορυφή και πάλι, με τον ίδιο να κοιτάζει ποιες θέσεις χρειάζονται βελτίωση. Στο κέντρο πάντως, φαίνεται πως η ενίσχυση μπορεί να έρθει μέσω του Λαμίν Καμαρά της Μονακό!

Η Τσέλσι δεν κατάφερε να προχωρήσει τη μεταγραφή του το φετινό καλοκαίρι και για τον λόγο αυτό, η Λίβερπουλ θα προσπαθήσει να τον κάνει δικό της τον Ιανουάριο. Ο λόγος για τον Λαμίν Καμαρά, ο οποίος αγωνίζεται στη Μονακό και κοιτάζει να κάνει το μεγάλο «βήμα» στην Premier League.

Ο Καμαρά έχει τραβήξει το ενδιαφέρον πολλών κορυφαίων συλλόγων, ενώ Τσέλσι και Λίβερπουλ προσπάθησαν να τον φέρουν στην Αγγλία και το καλοκαίρι. Η μετακίνησή του φαινόταν πως θα γίνει προς το Λονδίνο, αλλά τελικά δεν «έπεσαν» οι υπογραφές και δεν υπήρξε ολοκλήρωση της μεταγραφής του.

Έτσι, η υπόθεση του 22χρονου χαφ δεν εγκαταλείφθηκε από τους ανθρώπους στο «Άνφιλντ» και θέλουν να τον φέρουν στο «Νησί», στο επόμενο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου. Υπενθυμίζεται, πως το καλοκαίρι η Μονακό τον κοστολογούσε στα 55 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να υπάρξει διαφοροποίηση της τιμής του μέχρι τον χειμώνα.

Το ενδιαφέρον της Λίβερπουλ για τον Καμαρά παραμένει «ζωντανό» και στην αρχή του 2027 θα φανεί εάν όντως ο παίκτης πρόκειται να φορέσει τα κόκκινα!

englanf365.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗPremier League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΦΩΤΟ: Ένα κουβάρι στο ΓΣΠ!

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

ΑΕΚ: Τα συλλυπητήρια της Ένωσης για τον Νίκο Σεβαστόπουλο

Super League

|

Category image

Πρώτη νίκη, πρώτα χαμόγελα - Τα δεδομένα στον όμιλο της Εθνικής

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Κύπρος από... ατσάλι! Υπέταξε την Αρμενία και «πέταξε» στη 2η θέση!

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Εκτός για 7-9 μήνες ο άτυχος Μάικ Τζέιμς

EUROLEAGUE

|

Category image

Πέλκας αντί του Τζόλη στην Εθνική Ελλάδας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο Μπουένος Άιρες ο Μέσι για το «αντίο» του στη διεθνή σκηνή

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Απόλλων, κλήση και τώρα... ΓΚΟΛ! Το τρελό όνειρο του Κονομή συνεχίζεται στο ΓΣΠ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τα... σάρωσε όλα τα βραβεία της Premier League για τον μήνα Σεπτέμβριο η Μπράιτον!

Premier League

|

Category image

ΣΠΟΡ FM TV, η νέα πλατφόρμα είναι εδώ!

TV

|

Category image

Ανόρθωση – Freedom24: Σε φάση υλοποίησης η ανάπτυξη της ακαδημίας

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Φιλικό... καμπανάκι για Ομόνοια, άσφαιρη απέναντι στον Ολυμπιακό - ΦΩΤΟ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι έντεκα του Μάντζιου απέναντι στην Αρμενία - Πρώτη φορά με δίδυμο στην επίθεση

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/Σχίζας: «Αυτό το σωματείο δεν ανήκει σε κανέναν από εμάς»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η αρχηγική ομιλία Παυλίδη πριν την Ολλανδία: «Έχουμε μέταλλο, να δείξουμε τι ομάδα είμαστε»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη