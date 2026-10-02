Η Λίβερπουλ σκέφτεται για τον Ιανουάριο τον παίκτη που ήταν έτοιμος να υπογράψει στην Τσέλσι!

Ο Άντονι Ιραόλα θέλει να φτάσει τη Λίβερπουλ στην κορυφή και πάλι, με τον ίδιο να κοιτάζει ποιες θέσεις χρειάζονται βελτίωση. Στο κέντρο πάντως, φαίνεται πως η ενίσχυση μπορεί να έρθει μέσω του Λαμίν Καμαρά της Μονακό!

Η Τσέλσι δεν κατάφερε να προχωρήσει τη μεταγραφή του το φετινό καλοκαίρι και για τον λόγο αυτό, η Λίβερπουλ θα προσπαθήσει να τον κάνει δικό της τον Ιανουάριο. Ο λόγος για τον Λαμίν Καμαρά, ο οποίος αγωνίζεται στη Μονακό και κοιτάζει να κάνει το μεγάλο «βήμα» στην Premier League.

Ο Καμαρά έχει τραβήξει το ενδιαφέρον πολλών κορυφαίων συλλόγων, ενώ Τσέλσι και Λίβερπουλ προσπάθησαν να τον φέρουν στην Αγγλία και το καλοκαίρι. Η μετακίνησή του φαινόταν πως θα γίνει προς το Λονδίνο, αλλά τελικά δεν «έπεσαν» οι υπογραφές και δεν υπήρξε ολοκλήρωση της μεταγραφής του.

Έτσι, η υπόθεση του 22χρονου χαφ δεν εγκαταλείφθηκε από τους ανθρώπους στο «Άνφιλντ» και θέλουν να τον φέρουν στο «Νησί», στο επόμενο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου. Υπενθυμίζεται, πως το καλοκαίρι η Μονακό τον κοστολογούσε στα 55 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να υπάρξει διαφοροποίηση της τιμής του μέχρι τον χειμώνα.

Το ενδιαφέρον της Λίβερπουλ για τον Καμαρά παραμένει «ζωντανό» και στην αρχή του 2027 θα φανεί εάν όντως ο παίκτης πρόκειται να φορέσει τα κόκκινα!

englanf365.gr