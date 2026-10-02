Οι Ολλανδοί για το 2-2 της Τούμπας: «Οι Έλληνες δεν φοβούνται κανέναν, δίκαια στην κορυφή»

Η «εφιαλτική» εκκίνηση, η κριτική στον Τσάβι και η…«ολική επαναφορά» επιστροφή στο δεύτερο ημίχρονο, κυριάρχησαν ως αναφορές στην ισοπαλία (2-2) της Τούμπας (Ελλάδα-Ολλανδία), στην 3η αγωνιστική του Nations League, σε ιστοσελίδες και εφημερίδες της Ολλανδίας. Εφημερίδες και αθλητικές ιστοσελίδες όπως οι Algemeen Dagblad, De Telegraaf και Voetbal International στάθηκαν στα λάθη της αρχικής ενδεκάδας και στην καθοριστική αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο.

Τα ολλανδικά αθλητικά δίκτυα -όπως το VoetbalPrimeur- αναφέρθηκαν ιδιαίτερα πολύ στην κακή εικόνα των «Οράνιε» στο πρώτο 45λεπτο, σημειώνοντας ότι η ομάδα εμφάνισε ξανά ένα «πολύ μέτριο» μοτίβο παιχνιδιού, επιτρέποντας στην Ελλάδα να κυριαρχήσει. Στην ανάλυσή τους στο Studio Oranje, οι ειδικοί άσκησαν κριτική στον νέο τους ομοσπονδιακό προπονητή, Τσάβι Ερνάντες, τονίζοντας ότι η ομάδα μπήκε χωρίς ξεκάθαρο πλάνο απέναντι στην ελληνική πίεση, αν και του αναγνώρισαν ότι οι διορθωτικές αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο έσωσαν την παρτίδα.

Η εφημερίδα De Telegraaf ανέδειξε ένα ανησυχητικό στατιστικό, γράφοντας ότι η εθνική Ολλανδίας δεν έχει καταφέρει να κρατήσει ανέπαφη την εστία της σε κανένα παιχνίδι μέσα στο 2026.

Τα γκολ των Ιωαννίδη (23') και Μασούρα (45') «αναλύθηκαν» από τα ολλανδικά μέσα ως αποτέλεσμα της αμυντικής αδράνειας και της έλλειψης συγκέντρωσης.

Πάντως μετά την ανάπαυλα, τα ολλανδικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για «ολική επαναφορά». Ο αρχηγός Βίρτζιλ φαν Ντάικ (που μείωσε σε 2-1 στο 59') και ο Τίτζανι Ράιντερς (που ισοφάρισε στο 89') χαρακτηρίστηκαν ως οι «διασώστες» μιας βραδιάς που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε πανωλεθρία.

Το Algemeen Dagblad (AD) σχολίασε επίσης τη μαχητικότητα της Ελλάδας, παραδεχόμενο ότι οι Έλληνες διεθνείς «δεν φοβούνται κανέναν» και ότι παρά την απογοήτευση για την απώλεια της νίκης, η Ελλάδα παραμένει δικαιωματικά στην κορυφή του ομίλου του Nations League.

Οι πιο χαρακτηριστικοί και αντιπροσωπευτικοί τίτλοι από τα μεγαλύτερα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης:

* De Telegraaf: «Η εθνική Ολλανδίας αποσπά ισοπαλία στο φινάλε στην Ελλάδα μετά από ένα άθλιο πρώτο ημίχρονο»

* Algemeen Dagblad (AD): «Η Ολλανδία δραπετεύει στην Ελλάδα και αποφεύγει την πρώτη ήττα στην εποχή του Τσάβι μετά από ένα πολύ κακό πρώτο μέρος»

* Voetbal International (VI): «Η Ολλανδία διορθώνει το κακό πρώτο ημίχρονο με μια μεγάλη επιστροφή στην Ελλάδα»

* VoetbalPrimeur: «Η Ολλανδία σώζει τον βαθμό στην Ελλάδα: Ο Τσάβι διορθώνει το τακτικό του λάθος με τις αλλαγές στο ημίχρονο»

* NOS Sport: «Η Ολλανδία ισοφαρίζει λίγο πριν το τέλος στην Ελλάδα (2-2) - Ο Ράιντερς «μίλησε» στο φινάλε»