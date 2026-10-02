Κάνει έφεση η Σίτι!

Η Μάντσεστερ Σίτι αναμένεται να προχωρήσει στην κατάθεση έφεσης κατά των ευρημάτων ότι παραβίασε τους οικονομικούς κανόνες της Premier League εντός της σημερινής διορίας, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο σε μια υπόθεση που έχει ήδη εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Ο σύλλογος αρνείται σταθερά οποιαδήποτε παράβαση και έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα προσβάλει τα ευρήματα ανεξάρτητης επιτροπής, σύμφωνα με τα οποία χρησιμοποίησε «εικονικές» εμπορικές συμβάσεις στο πλαίσιο σχεδίων για τη τεχνητή διόγκωση των εσόδων και την υποτίμηση των εξόδων κατά περισσότερα από 900 εκατομμύρια λίρες σε διάστημα σχεδόν μίας δεκαετίας.

Η Σίτι έχει δηλώσει ότι διαθέτει έναν όγκο «αδιάσειστων στοιχείων» που θα αποκαταστήσουν το όνομα του συλλόγου και αναμένεται να υποστηρίξει ότι η κυβέρνηση του Αμπού Ντάμπι -και όχι οι ιδιοκτήτες της ομάδας- χρηματοδότησε εν μέρει τις συμφωνίες χορηγίας.

Οι νέοι κανόνες ταχείας διαδικασίας της Premier League ορίζουν ότι η εκδίκαση της έφεσης πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 12 εβδομάδων από την κατάθεσή της, με την απόφαση να αναμένεται εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας.

Ωστόσο, η Σίτι αναμένεται να ισχυριστεί ότι οι εν λόγω κανόνες δεν ίσχυαν όταν της απαγγέλθηκαν αρχικά οι κατηγορίες, τον Φεβρουάριο του 2023.