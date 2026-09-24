Αντίστροφη μέτρηση για την κλήρωση της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Coca-Cola

Η κλήρωση της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Coca-Cola Α’ και Β’ Κατηγορίας για την ποδοσφαιρική περίοδο 2026-2027 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 το πρωί.

Η διαδικασία θα φιλοξενηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Σταδίου ΓΣΠ στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την προκήρυξη της ΚΟΠ, από την πρώτη φάση απουσιάζουν η Ομόνοια Λευκωσίας, λόγω της συμμετοχής της στη League Phase του Europa League, η Πάφος F.C., ως κάτοχος του Κυπέλλου και συμμετέχουσα στη League Phase του Conference League, καθώς και ο Απόλλων Λεμεσού, που ήταν φιναλίστ στον περσινό τελικό.

Στην κλήρωση θα λάβουν μέρος 11 ομάδες της Α’ Κατηγορίας και 12 ομάδες της Β’ Κατηγορίας, οι οποίες δήλωσαν συμμετοχή. Από τη Β’ Κατηγορία δεν δήλωσαν συμμετοχή η Αναγέννηση Δερύνειας, η Αγία Νάπα, η ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου και η ΠΑΕΕΚ Κερύνειας.

Οι ομάδες της Α’ Κατηγορίας:

ΑΕΚ Λάρνακας, ΑΕΛ Λεμεσού, ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου, Ανόρθωση Αμμοχώστου, ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας, Άρης Λεμεσού, Καρμιώτισσα Πολεμιδιών, Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου, Ολυμπιακός Λευκωσίας, Ομόνοια Αραδίππου και Krasava Ε.Ν.Υ.

Οι ομάδες της Β’ Κατηγορίας:

ΑΕΠ Πολεμιδιών, Ακρίτας Χλώρακας, ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, ΑΣΙΛ Λύσης, Διγενής Ακρίτας Μόρφου, Δόξα Κατωκοπιάς, Εθνικός Άχνας, Ένωση Νέων Παραλιμνίου, Ερμής Αραδίππου, Ηρακλής Γερολάκκου, Σπάρτακος Κιτίου και Χαλκάνορας Ιδαλίου.

Με βάση τον προγραμματισμό της ΚΟΠ, οι αγώνες της πρώτης φάσης μπορούν να αρχίσουν στις 14 Οκτωβρίου 2026.