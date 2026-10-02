Νοκ άουτ για 2-3 εβδομάδες o Τζόλης!

Ο 24χρονος άσος ήταν ο μεγάλος άτυχος της Εθνικής ομάδας στη χθεσινή (1/10) αναμέτρηση με τους Ολλανδούς, καθώς από νωρίς έγινε αναγκαστική αλλαγή.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο εξτρέμ της Άρσεναλ έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση στο δεξί δικέφαλο και θα μείνει στα "πιτς" για 2-3 εβδομάδες.

Αύριο (3/10) μάλιστα θα αναχωρήσει με προορισμό το Λονδίνο ώστε να ξεκινήσει άμεσα την αποθεραπεία του υπό την επίβλεψη της αγγλικής ομάδας.