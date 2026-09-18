Κύπελλο Coca-Cola: Στις 25 Σεπτεμβρίου η κλήρωση της Α' φάσης

Η κλήρωση της Α' φάσης του Κυπέλλου Coca - Cola ‘Α και Β’ Κατηγορίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 το πρωί στο συνεδριακό κέντρο του ΓΣΠ στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, στην Α' φάση δεν συμμετέχουν η Ομόνοια Λευκωσίας λόγω συμμετοχής της στη League Phase του Europa League, η Πάφος F.C. που κατέκτησε το Κύπελλο και επίσης συμμετέχει στη League Phase του Conference League καθώς και ο Απόλλων Λεμεσού ως φιναλίστ του περσινού τελικού Κυπέλλου.

Στην κλήρωση θα συμμετάσχουν οι υπόλοιπες 11 ομάδες Α' Κατηγορίας και 12 ομάδες Β' Κατηγορίας που δήλωσαν συμμετοχή.

Δεν δήλωσαν συμμετοχή από τη Β' Κατηγορία η Αναγέννηση Δερύνειας, η Αγία Νάπα, η ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου και η ΠΑΕΕΚ Κερύνειας.

Αναλυτικά οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στην κλήρωση:

Ομάδες Α' Κατηγορίας:

ΑΕΚ Λάρνακας, ΑΕΛ Λεμεσού, ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου, Ανόρθωση Αμμοχώστου, ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας, Άρης Λεμεσού, Καρμιώτισσα Πολεμιδιών, Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου, Ολυμπιακός Λευκωσίας, Ομόνοια Αραδίππου, Krasava Ε.Ν.Υ.

Ομάδες Β' Κατηγορίας:

ΑΕΠ Πολεμιδιών, Ακρίτας Χλώρακας, ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, ΑΣΙΛ Λύσης, Διγενής Ακρίτας Μόρφου, Δόξα Κατωκοπιάς, Εθνικός Άχνας, Ένωση Νέων Παραλιμνίου, Ερμής Αραδίππου, Ηρακλής Γερολάκκου, Σπάρτακος Κιτίου, Χαλκάνορας Ιδαλίου.

Οι αγώνες της Α' φάσης είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσουν στις 14 Οκτωβρίου 2026.