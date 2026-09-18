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Με Ρονάλντο η πρώτη αποστολή του Ζεσούς για την Πορτογαλία ενόψει Nations League

ΓΗΠΕΔΟ

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Σιγά μην έλειπε!

Η επόμενη μέρα της εθνικής Πορτογαλίας έχει τον Ζόρζε Ζεσούς στον πάγκο της, με τον πολύπειρο τεχνικό να έχει μπροστά του ως πρώτη πρόκληση με τους Ίβηρες τα παιχνίδια του Nations League.

Στις πρώτες του κλήσεις, φυσικά, το όνομα που ξεχωρίζει είναι εκείνο του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο CR7 τι και αν είναι 41 ετών, θα δώσει κανονικά το παρών στις υποχρεώσεις της εθνικής του ομάδας, με την οποία μετράει 146 γκολ σε 233 συμμετοχές.

Θυμίζουμε πως η Πορτογαλία βρίσκεται στον 4ο όμιλο της League A του Nations League με Ουαλία, Δανία και Νορβηγία.

 

sport-fm.gr

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