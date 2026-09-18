Στήριξη στον Κάρικ παρά το απογοητευτικό ξεκίνημα

Η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξακολουθεί να στηρίζει τον Μάικλ Κάρικ, παρά το απογοητευτικό ξεκίνημα της ομάδας στη σεζόν και τον πρόωρο αποκλεισμό από το Carabao Cup.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» μετρούν ήδη τρεις ήττες στα πρώτα έξι παιχνίδια τους, ενώ έχουν συγκεντρώσει μόλις τέσσερις βαθμούς στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές της Premier League.

Παρά την έντονη δυσαρέσκεια των οπαδών, η διοίκηση του συλλόγου δεν φαίνεται να έχει χάσει την εμπιστοσύνη της στον Κάρικ. Ο Άγγλος τεχνικός υπέγραψε μόλις τον περασμένο Μάιο συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, έχοντας προηγουμένως εξασφαλίσει την επιστροφή της Γιουνάιτεντ στο Champions League.

Ωστόσο, το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Φούλαμ την Κυριακή αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Ένα θετικό αποτέλεσμα θα δώσει στον Κάρικ την απαραίτητη ηρεμία και χρόνο για να δουλέψει στη διάρκεια της τριών εβδομάδων διακοπής για τις εθνικές ομάδες.

Σε διαφορετική περίπτωση, η κατάσταση θα γίνει εξαιρετικά δύσκολη για τον τεχνικό της Γιουνάιτεντ.

novasports.gr