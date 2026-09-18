Με έκπληξη η πρώτη αποστολή του Τσάβι στην εθνική Ολλανδίας

Η εθνική Ολλανδίας θα πάει με προπονητή τον Τσάβι στην επόμενή της μέρα, με τον Ισπανό τεχνικό να ανακοινώνει την πρώτη του αποστολή ενόψει των αναμετρήσεων με Ελλάδα, Γερμανία και Σερβία.

Αίσθηση προκάλεσε η απουσία του πρώτου σκόρερ στην ιστορία των «οράνιε», Μέμφις Ντεπάι όπως και εκείνη του Βουτ Βέγκχορστ, ενώ ξεχωρίζει η παρουσία του 22χρονου Ρούμπεν φαν Μπόμελ, γιου του Μαρκ φαν Μπόμελ, ενώ επιστρέφει στην αποστολή μετά την απουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο ο Τζέρεμι Φρίμπονγκ.

Η αποστολή της εθνικής Ολλανδίας:

Τερματοφύλακες: Μάρκο Φλέκεν, Ρόμπιν Ρόεφς, Μπαρτ Φερμπρούγκεν.

Αμυντικοί: Νέιθαν Ακέ, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, Ντένζελ Ντάμφρις, Τζέρεμι Φρίμπονγκ, Λουτσάρελ Χερτρούιντα, Γιόρελ Χάτο, Γιαν Πολ φαν Χέκε, Κουίντεν Τίμπερ, Μίκι φαν ντε Φεν.

Μέσοι: Ράιαν Χράφενμπερχ, Τέουν Κόπμαϊνερς, Τιτζάνι Ρέιντερς, Κεν Τέιλορ, Γιουριέν Τίμπερ, Γιόι Φέρμαν, Τζιβάι Ζεχιέλ.

Επιθετικοί: Ρούμπεν φαν Μπόμελ, Μπράιαν Μπρόμπεϊ, Κόντι Χάκπο, Τζάστιν Κλάιφερτ, Νόα Λανγκ, Ντόνιελ Μάλεν, Τσάρλι Σάμερβιλ.

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