Κλήθηκαν στην Εθνική Σερβίας οι Γιόβιτς και Ζίβκοβιτς

Αντιμέτωποι με την Εθνική Ελλάδος θα τεθούν κανονικά οι Λούκα Γιόβιτς και Άντριγια Ζίβκοβιτς, οι οποίοι βρέθηκαν στις κλήσεις της εθνικής Σερβίας, με την οποία κοντράρεται η Εθνική μας ομάδα στις 24/09 για το Nations League.

Οι Σέρβοι θα δώσουν ακόμη τρία ματς για την ίδια διοργάνωση. Στις 27 του ίδιου μήνα κόντρα στην Ολλανδία, ξανά εντός έδρας και μετά δύο σερί εκτός ενάντια σε Γερμανία (01/10) και Ολλανδία (04/10).

Ο 30χρονος Άντριγια Ζίβκοβιτς μετράει 62 συμμετοχές με το εθνόσημο έχοντας σημειώσει μονάχα ένα τέρμα ενώ ο κατά δύο χρόνια μικρότερός του, Λούκα Γιόβιτς έχει παίξει 52 φορές κι έχει σκοράρει έντεκα γκολ.