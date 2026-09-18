ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΕΚ: Mετά τη διακοπή η επάνοδος του Βάργκα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η ΑΕΚ θα στερηθεί οριστικά των υπηρεσιών του Μπάρναμπας Βάργκα στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Βόλο ενώ η επάνοδος του αναμένεται μετά τη διακοπή.

Ο 32χρονος Ούγγρος σέντερ φορ, υπέστη μυικό τραυματισμό στο χθεσινό ματς Κυπέλλου με τον Πανσερραϊκό και όπως έγινε από χθες γνωστό, μέσω των δηλώσεων Νίκολιτς, τέθηκε νοκ-άουτ για το Πανθεσσαλικό. Σήμερα, έχουμε το οριστικό μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε με τον παίκτη να μην υπολογίζεται για την Κυριακή. 

Πλέον ο Βάργκα μπαίνει σε διαδικασία επανένταξης η οποία υπολογίζεται μετά τη διακοπή. Το πότε ακριβώς, θα κριθεί απο τις αξιολογήσεις της διαδικασίας αποκατάστασης. Θυμίζουμε πως το πρωτάθλημα διακόπτεται λόγω την εθνικών ομάδων ενώ η επανέναρξη είναι προγραμματισμένη για το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια (10/10) για την 6η αγωνιστική της Super League. 

Ο Βάργκα είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά φέτος με 8 γκολ σε 9 παιχνίδια ενώ είναι χαρακτηριστικό πως σκόραρε κάθε 78 λεπτά! Φυσικά η απώλεια του είναι μεγάλη εν όψει Κυριακής και πλέον μένει να δούμε πως θα διαχειριστεί την απουσία του ο Μάρκο Νίκολιτς και πως θα καλύψει το κενό του Ούγγρου φορ. 

sdna.gr 

Κατηγορίες

Super League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ρίσκο να το... αλλάξει ο Ελ Μαέστρο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Πήρε το ντέρμπι με την Dubai BC και έκλεισε νέο ραντεβού τίτλου με τον Ολυμπιακό η Ρεάλ!

EUROLEAGUE

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η κορυφή απέκτησε άλλους... ένοικους σε γαλαζοκίτρινο και κιτρινοπράσινο φόντο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σα Πίντο: «Πέσαμε στις παγίδες που είπαμε να αποφύγουμε»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Σέγιες: «Να είμαστε πιο φρέσκοι για τη συνέχεια του πρωταθλήματος»

ΑΕΚ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Το πάρτι της ΑΕΛ μετά τον θρίαμβο

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι πήρε την αγχωτική νίκη η ΑΕΚ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μαρτίνς: «Δουλέψαμε και νομίζω καθαρίσαμε την εικόνα μας μετά το 0-6»

ΑΕΛ

|

Category image

BINTEO: Το... διπλό «κτύπημα» της ΑΕΛ για το σπουδαίο διπλό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στο 12ο είπε STOP η ΑΕΛ - Με το σπουδαίο διπλό «έσβησε» το... παρελθόν!

ΑΕΛ

|

Category image

Νίκη με την… ψυχή στο στόμα για την ΑΕΚ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η ΑΕΛ θριάμβευσε στην Πάφο και έστειλε… μηνύματα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Συναγερμός με Βαν Ντε Χορν στην ΑΕΚ - Χτύπησε στο κεφάλι

ΑΕΚ

|

Category image

Η τρομερή Μπαρτσελόνα και οι άλλες επιθέσεις της Ευρώπης

La Liga

|

Category image

Τεσσάρα και πρώτη χαρά για Σπάρτακο, συμβιβασμός για Ηρακλή και Αγία Νάπα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη