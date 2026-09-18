Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ο Απόλλωνας: «Δεν υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο…»

Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ο Απόλλωνας, λόγω του προστίμου που δέχθηκε και καλεί τον κόσμο να μην προβαίνει σε ρατσιστικές συμπεριφορές.

Αναλυτικά: «Η ομάδα μας τιμωρήθηκε με βαρύ πρόστιμο για περιστατικά ρατσιστικής συμπεριφοράς που καταγράφηκαν στον τελευταίο της αγώνα.

Θέλουμε να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι, σε περίπτωση επανάληψης παρόμοιων περιστατικών, οι συνέπειες θα είναι ακόμη σοβαρότερες, με την επιβολή βαρύτερων προστίμων και, κυρίως, με τον κίνδυνο διεξαγωγής αγώνα κεκλεισμένων των θυρών.

Παράλληλα, οποιαδήποτε νέα καταγγελία που αφορά μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων, άναμμα ή ρίψη πυρσών και άλλων αντικειμένων μπορεί να επιφέρει εξαιρετικά σοβαρές συνέπειες για την ομάδα μας, μεταξύ των οποίων απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων και διεξαγωγή αγώνων κεκλεισμένων των θυρών.

Δεν υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο για ατομικές ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τον Απόλλωνα.

Ο Απόλλωνας είναι πάνω από όλους μας.

Η παρουσία μας στο γήπεδο, η στήριξη προς την ομάδα και η δυνατότητά μας να ακολουθούμε τον Απόλλωνα σε κάθε έδρα δεν πρέπει να τίθενται σε κίνδυνο από συμπεριφορές που επιβαρύνουν τον Σύλλογο και τους χιλιάδες Απολλωνίστες.

Η ομάδα χρειάζεται τη στήριξή μας.

Η ομάδα χρειάζεται την προστασία μας.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΜΑΣ».