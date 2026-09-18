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Γιαννακόπουλος και Αγγελόπουλοι στο ίδιο τραπέζι

ΓΗΠΕΔΟ

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Στη συνάντηση αναμένεται να δώσουν το «παρών» και οι ιδιοκτήτες των δύο κορυφαίων ελληνικών συλλόγων της διοργάνωσης.

Μία συνάντηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 5 Οκτωβρίου στο Κόμο, καθώς οι ιδιοκτήτες των ομάδων της EuroLeague θα βρεθούν στο ίδιο μέρος για να συζητήσουν την επόμενη ημέρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Στη συνάντηση αναμένεται να δώσουν το «παρών» και οι ιδιοκτήτες των δύο κορυφαίων ελληνικών συλλόγων της διοργάνωσης.

Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι από την πλευρά του Ολυμπιακού και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τον Παναθηναϊκό θα βρεθούν στο ίδιο τραπέζι, σε μία εικόνα που παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον λόγω της έντονης αντιπαλότητας των δύο συλλόγων τα τελευταία χρόνια.

Πέρα, όμως, από το ελληνικό ενδιαφέρον, η συγκεκριμένη συνάντηση έχει πολύ μεγαλύτερη ατζέντα. Η EuroLeague βρίσκεται σε μία περίοδο σημαντικών αλλαγών και στόχος είναι να τεθούν επί τάπητος οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της διοργάνωσης, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

Στο Κόμο αναμένεται να συζητηθεί η πορεία προς ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, με ιδιαίτερη έμφαση στην αξία των franchises, στην εμπορική δυναμική της EuroLeague και στις δυνατότητες που ανοίγονται για τους συλλόγους τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, στο τραπέζι δεν αναμένεται να βρεθεί η φημολογία περί πιθανής εξαγοράς της EuroLeague από το NBA.

Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί και στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της διοργάνωσης εξετάζονται τρόποι χρηματοδότησης και στήριξης νέων γηπέδων, με το ενδεχόμενο να υπάρξουν σημαντικές επενδύσεις σε σύγχρονες εγκαταστάσεις για ομάδες της EuroLeague.

sdna.gr 

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

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