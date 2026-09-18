Εθνική Ελπίδων: Κλήση για τους αγώνες με Ρουμανία, Κόσοβο και Σαν Μαρίνο

Μήνας υποχρεώσεων και για την Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων που συμμετέχει στον πρώτο όμιλο της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-21.

Η προετοιμασία για τις επόμενες υποχρεώσεις μας, με πρώτο αντίπαλο τη Ρουμανία, θα αρχίσει την ερχόμενη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου με προπονητή τον Μάριο Νικολάου, που ανακοίνωσε σήμερα την πρώτη του κλήση και συμπεριλαμβάνει τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές:

Ελλάς Σύρου: Νικόλαος Κουτσουδάκης

Φαμιλικάο: Αργύρης Χριστοδούλου

Krasava ΕΝΥ: Ανδρέας Αθανασίου, Κωνσταντίνος Βενιζέλου, Λύσανδρος Ανδρέας Παπαστυλιανού

Λούτον: Ζαχαρίας Ιωαννίδης

Γουότφορντ: Γκαμπριέλ Τζορτζ Ορτέλλι

ΑΕΛ: Κυριάκος Κυριάκου, Παναγιώτης Κυριάκου, Σίμωνας Χριστοφή

Ομόνοια 29Μ: Κωνσταντίνος Παττίχης

Ανόρθωση: Δημητριανός Τζουλίου, Ευαγόρας Χαραλάμπους

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου: Αναστάσιος Πισιήας

ΑΠΟΕΛ: Γεώργιος Νικόλας Αγγελόπουλος, Ιωάννης Αβραμίδης, Κωνσταντίνος Πουρσαϊτίδης, Στυλιανός Βρόντης

Απόλλων: Νέαρχος Ζήνωνος

Νέα Σαλαμίνα: Γιώργος Βίκτωρος

Ολυμπιακός: Ζάνος Σάββα

Ομόνοια Αραδίππου: Ανδρέας Νικολάου, Κωνσταντίνος Ευριπίδου, Κωνσταντίνος Παντελή

Ομόνοια Λευκωσίας: Παντελής Μιχαήλ, Χρύσης Ευαγγέλου

Η πρώτη προπόνηση θα γίνει στα βοηθητικά γήπεδα του Σταδίου ΓΣΠ. Συγκέντρωση προπονητικής ομάδας 07:15, συγκέντρωση ποδοσφαιριστών 07:30 και προπόνηση 08:30.

Μέχρι και την Τετάρτη οι προπονήσεις θα γίνονται στο ΓΣΠ και την Πέμπτη η προετοιμασία ενόψει Ρουμανίας θα ολοκληρωθεί με προπόνηση στο ΑΕΚ Αρένα.

Το πρόγραμμα των αγώνων μας:

Παρασκευή 25.09.2026: Κύπρος – Ρουμανία (19:00)

Τετάρτη 30.09.2026: Κόσοβο – Κύπρος (19:00)

Τρίτη 06.10.2026: Κύπρος – Σαν Μαρίνο