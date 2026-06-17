Όλες οι αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή για τον τελικό του κυπέλλου

Ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ Αριστοτέλης Βρυωνίδης, αφού μελέτησε τις παραπομπές που είχε ενώπιον του, επέβαλε τις ακόλουθες ποινές:

*Καταγγελία του Διαιτητή GUIDA MARCO κατά του ARAUJO CORREIA, JOAO PEDRO Ποδοσφαιριστή της ΠΑΦΟΣ F.C. που αποβλήθηκε γιατί διαπληκτίστηκε με αντίπαλο ποδοσφαιριστή ενώ το παιχνίδι ήταν σταματημένο στον αγώνα ΤΕΛΙΚΟΥ Κυπέλλου COCA-COLA A’ B’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΠΑΦΟΣ F C /29.05.2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή GUIDA MARCO κατά του DA SILVA SA PINTO RICARDO MANUEL Προπονητή της ΠΑΦΟΣ F.C. που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, διαπληκτίστηκε με παράγοντες της αντίπαλης ομάδας στον αγώνα ΤΕΛΙΚΟΥ Κυπέλλου COCA-COLA A’ B’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΠΑΦΟΣ F C /29.05.2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή GUIDA MARCO κατά του THOMAS LLAMAS, BRANDON Ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού που αποβλήθηκε γιατί διαπληκτίστηκε με αντίπαλο ποδοσφαιριστή ενώ το παιχνίδι ήταν σταματημένο στον αγώνα ΤΕΛΙΚΟΥ Κυπέλλου COCA-COLA A’ B’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΠΑΦΟΣ F C /29.05.2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή GUIDA MARCO κατά του WEISSBECK, GAETAN MARTIN JEAN Ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού που αποβλήθηκε γιατί διαπληκτίστηκε με αντίπαλο ποδοσφαιριστή ενώ το παιχνίδι ήταν σταματημένο στον αγώνα ΤΕΛΙΚΟΥ Κυπέλλου COCA-COLA A’ B’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΠΑΦΟΣ F C /29.05.2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή GUIDA MARCO κατά του Κωνσταντίνου Στυλιανού Ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού που αποβλήθηκε για βίαιη διαγωγή, κατά την σύρραξη στο 88ο λεπτό έσπρωξε με βίαιο τρόπο αντιπάλους ποδοσφαιριστές στον αγώνα Τελικού Κυπέλλου COCA-COLA A’ B’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού–ΠΑΦΟΣ F C /29.05.2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή GUIDA MARCO κατά του Μιχάλη Φανή Λοιπό Προσωπικό του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, διαπληκτίστηκε με αντίπαλο ποδοσφαιριστή στον αγώνα ΤΕΛΙΚΟΥ Κυπέλλου COCA-COLA A’ B’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΠΑΦΟΣ F C /29.05.2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού:

(α) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (πυρσοί και κροτίδες), κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (κροτίδες, πυρσοί) πριν την έναρξη, κατά την διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα και ρίψη στον αγωνιστικό χώρο (πυρσοί) μετά το τέλος του αγώνα, κατά παράβαση των άρθρων 10.3(δ1β) και 10.3(δ2) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για ρίψη αντικειμένων κατά την διάρκεια του αγώνα που είχαν στόχο ποδοσφαιριστές και παράγοντες της φιλοξενούμενης ομάδας (ΠΑΦΟΣ F.C.) που βρίσκονταν στον πάγκο της ομάδας, κατά παράβαση του άρθρου 10.3 (γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(δ) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(ε) για χρήση λέιζερ από οπαδούς της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.2(ιβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(στ) για ρατσιστική συμπεριφορά που επέδειξαν οπαδοί της ομάδας με αναφώνηση μηνυμάτων που έθιγαν και/η μείωναν την αξιοπρέπεια ποδοσφαιριστών της φιλοξενούμενης ομάδας ΠΑΦΟΣ F.C. κατά την διάρκεια του 2ου ημιχρόνου του αγώνα, κατά παράβαση των άρθρων 5 και 11.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(ζ) για επεισόδια που προκάλεσαν παράγοντες και ποδοσφαιριστές της ομάδας που βρίσκονταν εντός του αγωνιστικού χώρου κατά την διάρκεια του αγώνα που προκάλεσαν μεγάλη αναταραχή εντός του αγωνιστικού χώρου (στο 88 λεπτό του αγώνα κατά την επίτευξη τέρματος της φιλοξενούμενης ομάδας προκλήθηκε μαζική σύρραξη μεταξύ παραγόντων και ποδοσφαιριστών της ομάδας με παράγοντες και ποδοσφαιριστές της φιλοξενούμενης ομάδας. Η σύρραξη στο πιο πάνω λεπτό μεταφέρθηκε και στην καταπακτή που οδηγεί προς τα αποδυτήρια. Περαιτέρω μαζική σύρραξη μεταξύ ποδοσφαιριστών και παραγόντων των δύο ομάδων δημιουργήθηκε και στο 92ο λεπτό του αγώνα. Αποτέλεσμα των πιο πάνω γεγονότων ήταν η αποβολή από τον διαιτητή του αγώνα από τον αγωνιστικό χώρο παραγόντων και ποδοσφαιριστών της ομάδας), κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα ΤΕΛΙΚΟΥ Κυπέλλου COCA-COLA A’ B’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΠΑΦΟΣ F C /29.05.2026.

*Καταγγελία κατά:

(1) της ΠΑΦΟΣ F C:

(α) για επεισόδια που προκάλεσαν παράγοντες και ποδοσφαιριστές της ομάδας που βρίσκονταν εντός του αγωνιστικού χώρου κατά την διάρκεια του αγώνα που προκάλεσαν μεγάλη αναταραχή εντός του αγωνιστικού χώρου (στο 88 λεπτό του αγώνα κατά την επίτευξη του τέρματος της ομάδας προκλήθηκε μαζική σύρραξη μεταξύ παραγόντων και ποδοσφαιριστών της ομάδας με παράγοντες και ποδοσφαιριστές της φιλοξενούσας ομάδας. Η σύρραξη στο πιο πάνω λεπτό μεταφέρθηκε και στην καταπακτή που οδηγεί προς τα αποδυτήρια. Περαιτέρω μαζική σύρραξη μεταξύ ποδοσφαιριστών και παραγόντων των δύο ομάδων δημιουργήθηκε και στο 92 λεπτό του αγώνα. Αποτέλεσμα των πιο πάνω γεγονότων ήταν η αποβολή από τον διαιτητή του αγώνα από τον αγωνιστικό χώρο παράγοντα και ποδοσφαιριστή της ομάδας), κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (καπνογόνα και κροτίδες), κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (καπνογόνο) πριν την έναρξη του αγώνα και (κροτίδες) κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(δ) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης Κυπέλλου COCA-COLA περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(2) του SOUZA DA SILVA BRUNO FELIPE ποδοσφαιριστή της ΠΑΦΟΥ F C για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε στο 88 λεπτό του αγώνα (προκαλούσε με χειρονομίες του, τους οπαδούς της φιλοξενούσας ομάδας που βρίσκονταν στην κεντρική κερκίδα του σταδίου), κατά παράβαση των άρθρων 4(γ) και 9(θ)(ι) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

στον αγώνα ΤΕΛΙΚΟΥ Κυπέλλου COCA-COLA A’ B’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΠΑΦΟΣ F C /29.05.2026.