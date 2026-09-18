Η κλήση της Εθνικής Κ-19 για δύο φιλικά στη Μολδαβία
ΓΗΠΕΔΟ
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Θα είναι οι πρώτοι αγώνες για το νέο προπονητή της Εθνικής Κ-19 Χρίστο Χαραλάμπους.
Δύο φιλικούς αγώνες με τη Μολδαβία εκτός έδρας θα δώσει η Εθνική μας ομάδα των Νέων Κ-19. Οι αγώνες θα γίνουν στις 27 και 29 Σεπτεμβρίου.
Θα είναι οι πρώτοι αγώνες για το νέο προπονητή της Εθνικής Κ-19 Χρίστο Χαραλάμπους.
Η Εθνική μας θα συμμετάσχει στη Β' Κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 και θα αντιμετωπίσει στον 6ο όμιλο την Αρμενία και την Αλβανία σε αγώνες που θα γίνουν το Νοέμβριο.
Στην κλήση για τα φιλικά με τη Μολδαβία βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:
Ατρόμητος Αθηνών: Παναγιώτης Μαγκλογιάννης
Charlton Athletic: Μάικολ Κρις Μυλωνά
West Bromwich Albion FC: Αντόνιο Πέρκινς
ΑΕΛ Λεμεσού: Σωκράτης Χριστοφή, Χρίστος Καραμανή
Ανόρθωση Αμμοχώστου: Θεόδωρος Καλογήρου
Αγία Νάπα: Παναγιώτης Ηλία
Απόλλων Λεμεσού: Θεοφάνης Αρέστη, Ρομπέρτος Ρωτής, Χρυσόστομος Ιωακείμ
Άρης Λεμεσού: Εμμανουήλ Κυριάκου
ΑΣΙΛ Λύσης: Αλέξανδρος Προκοπίου
Διγενής Ακρίτας Μόρφου: Σάββας Κοντόπουλος
Εθνικός Άχνας: Γιώργος Ανδρέου
Ένωση Νέων Παραλιμνίου: Μιχαήλ Σολωμού
Καρμιώτισσα Πολεμιδιών: Στέλιος Παναγιώτου
ΜΕΑΠ Πέρα Χωριού Νήσου: Παναγιώτης Τσίβικος, Χριστόδουλος Θωμά
Ομόνοια Λευκωσίας: Βλαδίμηρος Σάββα, Γιώργος Χριστοδούλου, Ηλίας Στυλιανού, Χρήστος Κίττου, Χρίστος Κωνσταντινίδης
Πάφος F.C.: Ανδρέας Ανδρέου, Γεώργιος Μιχαήλ
Πρόγραμμα
• Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου / Κοινοτικό Στάδιο Πυργών
15:00 Συγκέντρωση Προπονητικής Ομάδας
16:00 Συγκέντρωση Ποδοσφαιριστών
17:00 Προπόνηση 17:00
• Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου / Κοινοτικό Στάδιο Πυργών
15:00 Συγκέντρωση Προπονητικής Ομάδας
15:45 Συγκέντρωση Ποδοσφαιριστών
17:00 Προπόνηση
• Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου / Κοινοτικό Στάδιο Πυργών
15:00 Συγκέντρωση Προπονητικής Ομάδας
16:00 Συγκέντρωση Ποδοσφαιριστών
17:00 Προπόνηση 17:00
• Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου/ Κοινοτικό Στάδιο Πυργών
15:00 Συγκέντρωση Προπονητικής Ομάδας
16:00 Συγκέντρωση Ποδοσφαιριστών
17:00 Προπόνηση 17:00
• Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου / Κοινοτικό Στάδιο Πυργών
15:00 Συγκέντρωση Προπονητικής Ομάδας
16:00 Συγκέντρωση Ποδοσφαιριστών
17:00 Προπόνηση 17:00
• Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου
08:30 Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας.
10:35 Αναχώρηση για Κισινάου.
13:15 Άφιξη στο Κισινάου
18:30 Προπόνηση
• Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου
16:00 Φιλικός αγώνας Μολδαβία - Κύπρος.
• Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου
11:00 Προπόνηση
• Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου
16:00 Φιλικός αγώνας Μολδαβία - Κύπρος.
• Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου
15:25 Άφιξη στην Κύπρο
Πληροφορίες μεταφοράς:
Αναχωρήσεις για Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου / 08:30 Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας
06:30 Αναχώρηση από Πάφο ( Στάδιο Στέλιος Κυριακίδης)
07:30 Αναχώρηση από Λεμεσό (Τσίρειο Στάδιο)
07:45 Αναχώρηση από Παραλίμνι ( Στάδιο «Τάσος Μάρκου)
08:00 Αναχώρηση από Λευκωσία (Allegra Hotel - Στάδιο ΓΣΠ)