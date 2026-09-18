ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η κλήση της Εθνικής Κ-19 για δύο φιλικά στη Μολδαβία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Θα είναι οι πρώτοι αγώνες για το νέο προπονητή της Εθνικής Κ-19 Χρίστο Χαραλάμπους.

Δύο φιλικούς αγώνες με τη Μολδαβία εκτός έδρας θα δώσει η Εθνική μας ομάδα των Νέων Κ-19. Οι αγώνες θα γίνουν στις 27 και 29 Σεπτεμβρίου.

Θα είναι οι πρώτοι αγώνες για το νέο προπονητή της Εθνικής Κ-19 Χρίστο Χαραλάμπους.

Η Εθνική μας θα συμμετάσχει στη Β' Κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 και θα αντιμετωπίσει στον 6ο όμιλο την Αρμενία και την Αλβανία σε αγώνες που θα γίνουν το Νοέμβριο.

Στην κλήση για τα φιλικά με τη Μολδαβία βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

Ατρόμητος Αθηνών: Παναγιώτης Μαγκλογιάννης

 

Charlton Athletic: Μάικολ Κρις Μυλωνά

 

West Bromwich Albion FC: Αντόνιο Πέρκινς

 

ΑΕΛ Λεμεσού: Σωκράτης Χριστοφή, Χρίστος Καραμανή

 

Ανόρθωση Αμμοχώστου: Θεόδωρος Καλογήρου

 

Αγία Νάπα: Παναγιώτης Ηλία

 

Απόλλων Λεμεσού: Θεοφάνης Αρέστη, Ρομπέρτος Ρωτής, Χρυσόστομος Ιωακείμ

 

Άρης Λεμεσού: Εμμανουήλ Κυριάκου

 

ΑΣΙΛ Λύσης: Αλέξανδρος Προκοπίου

 

Διγενής Ακρίτας Μόρφου: Σάββας Κοντόπουλος

 

Εθνικός Άχνας: Γιώργος Ανδρέου

 

Ένωση Νέων Παραλιμνίου: Μιχαήλ Σολωμού

 

Καρμιώτισσα Πολεμιδιών: Στέλιος Παναγιώτου

 

ΜΕΑΠ Πέρα Χωριού Νήσου: Παναγιώτης Τσίβικος, Χριστόδουλος Θωμά

 

Ομόνοια Λευκωσίας: Βλαδίμηρος Σάββα, Γιώργος Χριστοδούλου, Ηλίας Στυλιανού, Χρήστος Κίττου, Χρίστος Κωνσταντινίδης

 

Πάφος F.C.: Ανδρέας Ανδρέου, Γεώργιος Μιχαήλ

 

Πρόγραμμα

• Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου  / Κοινοτικό Στάδιο Πυργών

 

15:00  Συγκέντρωση Προπονητικής Ομάδας 

 

16:00  Συγκέντρωση Ποδοσφαιριστών  

 

17:00 Προπόνηση 17:00

 

• Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου  / Κοινοτικό Στάδιο Πυργών

 

15:00 Συγκέντρωση Προπονητικής Ομάδας 

 

15:45 Συγκέντρωση Ποδοσφαιριστών  

 

17:00 Προπόνηση

 

• Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου / Κοινοτικό Στάδιο Πυργών

 

15:00  Συγκέντρωση Προπονητικής Ομάδας 

 

16:00  Συγκέντρωση Ποδοσφαιριστών  

 

17:00 Προπόνηση 17:00

 

• Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου/ Κοινοτικό Στάδιο Πυργών

 

15:00  Συγκέντρωση Προπονητικής Ομάδας 

 

16:00  Συγκέντρωση Ποδοσφαιριστών  

 

17:00 Προπόνηση 17:00

 

• Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου / Κοινοτικό Στάδιο Πυργών

 

15:00  Συγκέντρωση Προπονητικής Ομάδας 

 

16:00  Συγκέντρωση Ποδοσφαιριστών  

 

17:00 Προπόνηση 17:00

 

• Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 

 

08:30   Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας.

 

10:35   Αναχώρηση για Κισινάου.

 

13:15   Άφιξη στο Κισινάου

 

18:30   Προπόνηση

 

• Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου

 

16:00  Φιλικός αγώνας Μολδαβία - Κύπρος.

 

• Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου  

 

11:00  Προπόνηση

 

• Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου  

 

16:00 Φιλικός αγώνας Μολδαβία - Κύπρος.    

 

• Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 

 

15:25  Άφιξη στην Κύπρο

 

Πληροφορίες μεταφοράς:

Αναχωρήσεις για Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου / 08:30 Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας

 

06:30 Αναχώρηση από Πάφο ( Στάδιο Στέλιος Κυριακίδης)   

 

07:30  Αναχώρηση από Λεμεσό (Τσίρειο Στάδιο)  

 

07:45 Αναχώρηση από Παραλίμνι ( Στάδιο «Τάσος Μάρκου)  

 

08:00 Αναχώρηση από Λευκωσία (Allegra Hotel - Στάδιο ΓΣΠ)

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΕθνικη - ΚΟΠΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ρίσκο να το... αλλάξει ο Ελ Μαέστρο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Πήρε το ντέρμπι με την Dubai BC και έκλεισε νέο ραντεβού τίτλου με τον Ολυμπιακό η Ρεάλ!

EUROLEAGUE

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η κορυφή απέκτησε άλλους... ένοικους σε γαλαζοκίτρινο και κιτρινοπράσινο φόντο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σα Πίντο: «Πέσαμε στις παγίδες που είπαμε να αποφύγουμε»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Σέγιες: «Να είμαστε πιο φρέσκοι για τη συνέχεια του πρωταθλήματος»

ΑΕΚ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Το πάρτι της ΑΕΛ μετά τον θρίαμβο

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι πήρε την αγχωτική νίκη η ΑΕΚ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μαρτίνς: «Δουλέψαμε και νομίζω καθαρίσαμε την εικόνα μας μετά το 0-6»

ΑΕΛ

|

Category image

BINTEO: Το... διπλό «κτύπημα» της ΑΕΛ για το σπουδαίο διπλό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στο 12ο είπε STOP η ΑΕΛ - Με το σπουδαίο διπλό «έσβησε» το... παρελθόν!

ΑΕΛ

|

Category image

Νίκη με την… ψυχή στο στόμα για την ΑΕΚ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η ΑΕΛ θριάμβευσε στην Πάφο και έστειλε… μηνύματα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Συναγερμός με Βαν Ντε Χορν στην ΑΕΚ - Χτύπησε στο κεφάλι

ΑΕΚ

|

Category image

Η τρομερή Μπαρτσελόνα και οι άλλες επιθέσεις της Ευρώπης

La Liga

|

Category image

Τεσσάρα και πρώτη χαρά για Σπάρτακο, συμβιβασμός για Ηρακλή και Αγία Νάπα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη