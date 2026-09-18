Η κλήση της Εθνικής Κ-19 για δύο φιλικά στη Μολδαβία

Δύο φιλικούς αγώνες με τη Μολδαβία εκτός έδρας θα δώσει η Εθνική μας ομάδα των Νέων Κ-19. Οι αγώνες θα γίνουν στις 27 και 29 Σεπτεμβρίου.

Θα είναι οι πρώτοι αγώνες για το νέο προπονητή της Εθνικής Κ-19 Χρίστο Χαραλάμπους.

Η Εθνική μας θα συμμετάσχει στη Β' Κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 και θα αντιμετωπίσει στον 6ο όμιλο την Αρμενία και την Αλβανία σε αγώνες που θα γίνουν το Νοέμβριο.

Στην κλήση για τα φιλικά με τη Μολδαβία βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

Ατρόμητος Αθηνών: Παναγιώτης Μαγκλογιάννης

Charlton Athletic: Μάικολ Κρις Μυλωνά

West Bromwich Albion FC: Αντόνιο Πέρκινς

ΑΕΛ Λεμεσού: Σωκράτης Χριστοφή, Χρίστος Καραμανή

Ανόρθωση Αμμοχώστου: Θεόδωρος Καλογήρου

Αγία Νάπα: Παναγιώτης Ηλία

Απόλλων Λεμεσού: Θεοφάνης Αρέστη, Ρομπέρτος Ρωτής, Χρυσόστομος Ιωακείμ

Άρης Λεμεσού: Εμμανουήλ Κυριάκου

ΑΣΙΛ Λύσης: Αλέξανδρος Προκοπίου

Διγενής Ακρίτας Μόρφου: Σάββας Κοντόπουλος

Εθνικός Άχνας: Γιώργος Ανδρέου

Ένωση Νέων Παραλιμνίου: Μιχαήλ Σολωμού

Καρμιώτισσα Πολεμιδιών: Στέλιος Παναγιώτου

ΜΕΑΠ Πέρα Χωριού Νήσου: Παναγιώτης Τσίβικος, Χριστόδουλος Θωμά

Ομόνοια Λευκωσίας: Βλαδίμηρος Σάββα, Γιώργος Χριστοδούλου, Ηλίας Στυλιανού, Χρήστος Κίττου, Χρίστος Κωνσταντινίδης

Πάφος F.C.: Ανδρέας Ανδρέου, Γεώργιος Μιχαήλ

Πρόγραμμα

• Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου / Κοινοτικό Στάδιο Πυργών

15:00 Συγκέντρωση Προπονητικής Ομάδας

16:00 Συγκέντρωση Ποδοσφαιριστών

17:00 Προπόνηση 17:00

• Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου / Κοινοτικό Στάδιο Πυργών

15:00 Συγκέντρωση Προπονητικής Ομάδας

15:45 Συγκέντρωση Ποδοσφαιριστών

17:00 Προπόνηση

• Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου / Κοινοτικό Στάδιο Πυργών

15:00 Συγκέντρωση Προπονητικής Ομάδας

16:00 Συγκέντρωση Ποδοσφαιριστών

17:00 Προπόνηση 17:00

• Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου/ Κοινοτικό Στάδιο Πυργών

15:00 Συγκέντρωση Προπονητικής Ομάδας

16:00 Συγκέντρωση Ποδοσφαιριστών

17:00 Προπόνηση 17:00

• Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου / Κοινοτικό Στάδιο Πυργών

15:00 Συγκέντρωση Προπονητικής Ομάδας

16:00 Συγκέντρωση Ποδοσφαιριστών

17:00 Προπόνηση 17:00

• Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου

08:30 Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας.

10:35 Αναχώρηση για Κισινάου.

13:15 Άφιξη στο Κισινάου

18:30 Προπόνηση

• Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου

16:00 Φιλικός αγώνας Μολδαβία - Κύπρος.

• Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου

11:00 Προπόνηση

• Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου

16:00 Φιλικός αγώνας Μολδαβία - Κύπρος.

• Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου

15:25 Άφιξη στην Κύπρο

Πληροφορίες μεταφοράς:

Αναχωρήσεις για Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου / 08:30 Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας

06:30 Αναχώρηση από Πάφο ( Στάδιο Στέλιος Κυριακίδης)

07:30 Αναχώρηση από Λεμεσό (Τσίρειο Στάδιο)

07:45 Αναχώρηση από Παραλίμνι ( Στάδιο «Τάσος Μάρκου)

08:00 Αναχώρηση από Λευκωσία (Allegra Hotel - Στάδιο ΓΣΠ)