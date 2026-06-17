Ποινή αποκλεισμού σε Μπρούνο!

Αναλυτικά η απόφαση του Αθλητικού Δικαστή:

(2) του SOUZA DA SILVA BRUNO FELIPE ποδοσφαιριστή της ΠΑΦΟΥ F C για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε στο 88 λεπτό του αγώνα (προκαλούσε με χειρονομίες του, τους οπαδούς της φιλοξενούσας ομάδας που βρίσκονταν στην κεντρική κερκίδα του σταδίου), κατά παράβαση των άρθρων 4(γ) και 9(θ)(ι) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

στον αγώνα ΤΕΛΙΚΟΥ Κυπέλλου COCA-COLA A’ B’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΠΑΦΟΣ F C /29.05.2026.