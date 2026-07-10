Προκήρυξη Κυπέλλου Coca - Cola 2026-2027

Η ΚΟΠ δημοσιεύει την Προκήρυξη του Κυπέλλου Coca - Cola ποδοσφαιρικής περιόδου 2026 - 2027.

Δεν συμμετέχουν στην Α' φάση της διοργάνωσης αλλά προκρίνονται απευθείας στη Β΄ φάση η Πάφος FC και ο Απόλλωνας Λεμεσού, που συμμετείχαν στον τελευταίο τελικό καθώς και όσες ομάδες εξασφαλίσουν συμμετοχή σε όμιλο Ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Διπλοί αγώνες θα υπάρχουν μόνο στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης. Στις υπόλοιπες φάσεις οι αγώνες θα είναι μονοί.

Λεπτομέρειες της Προκήρυξης αναφέρονται και για τη διοργάνωση Γ’ Κατηγορίας και Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ.

Η Προκήρυξη δημοσιεύεται στην υφιστάμενη σελίδα και κάτω από τον τίτλο Σχετικά Αρχεία.