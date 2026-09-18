Είμαστε οι ABALLOI και θα είμαστε μαζί σας κάθε Σάββατο!

Πρώτη σέντρα το Σάββατο 19/9/2026 στις 12:00 και μέχρι τις 14:00.

Αυτή είναι η σημαδιακή ημερομηνία. Ικανή να διατηρήσει την έτσι κι αλλιώς καλή σας διάθεση κάθε Σάββατο. Ή να την καταστρέψει εντελώς. Θα δούμε.

Ξεκινάμε στις 12:00 το μεσημέρι, λογικά θα έχετε ξυπνήσει. Θα έχετε πιεί καφέ, ίσως να είστε και στο αυτοκίνητο με προορισμό καμιά υπεραγορά.

Για να ακούσετε μία καλή (ή κακή) κουβέντα για την ομάδα σας που παίζει είτε το βράδυ, είτε την Κυριακή. Είτε έπαιζε την Παρασκευή και θέλετε καπου να ξεσπάσετε. ΕΜΕΙΣ, είμαστε ΕΔΩ για σάς.

Ίσως να θέλετε να ακούσετε τι έπαθε το κυπριακό μας ποδόσφαιρο και ενώ φτάσαμε στην 4η αγωνιστική δεν έχουμε ακόμα απόλυση προπονητή!

Τι; Μουσική; Βεβαίως! Επιλέγουμε για σας τα καλύτερα τραγούδια. Αυτά που δεν θα ακούσετε πουθενά αλλού.

Έχουμε διάθεση, έχουμε νεύρα, έχουμε τρέλα με την μπάλα, είμαστε οι ABALLOI.

Μείνετε μαζί μας από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Και (λογικά) δεν θα χάσετε. Το πολύ πολύ να χάσετε κανένα ραντεβού.

Κι αν συμβεί αυτό, στείλτε μας μήνυμα στο 1076 (χρ. 10 σεντ ανά μήνυμα) ή... μούχτι στο VIBER 99231076

Οι ABALLOI, με τους Αντρέα Ψάλτη και Αντρέα Σταυρινίδη στον ΠΟΛΙΤΗ 107.6 κάθε Σάββατο, από τις 12:00 μέχρι τις 14:00!