Καιρός να το σταματήσει

Η προετοιμασία του ΑΠΟΕΛ για το εκτός έδρας ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής με τον Απόλλωνα ολοκληρώνεται σήμερα, με την προσοχή του Νίκου Παπαδόπουλου να στρέφεται στο αν θα προλάβει να μπει στην αποστολή ο Κωνσταντίνος Λαΐφης. Έπειτα από την ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής από την Ανόρθωση, το διπλό στο στάδιο «Αλφαμέγα» φαντάζει ως το καλύτερο «φάρμακο» για τους γαλαζοκίτρινους οι οποίοι θέλουν να πάνε στη διακοπή του πρωταθλήματος υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις.

Το έργο της ομάδας της Λευκωσίας προφανώς και είναι δύσκολο, ωστόσο υπάρχει πίστη πως μπορεί να κάνει τη μεγάλη απόδραση. Εάν συμβεί αυτό πάντως, θα σπάσει ένα μεγάλο σερί αρνητικών αποτελεσμάτων για τον ΑΠΟΕΛ στην έδρα των γαλάζιων. Αρκεί να αναφέρουμε πως η τελευταία νίκη της ομάδας στο Κολόσσι χρονολογείται τη σεζόν 2022-2023.

Συγκεκριμένα, στις 30/10/2022, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε με 1-0 χάρη στο γκολ πέναλτι του Μαρκίνιος στο 90+3΄. Έκτοτε ακολούθησαν εφτά παιχνίδια μεταξύ των δύο στο στάδιο «Αλφαμέγα» σε όλες τις διοργανώσεις, με τον Απόλλωνα να μετρά τέσσερις νίκες ενώ τα άλλα τρία ολοκληρώθηκαν στην ισοπαλία.