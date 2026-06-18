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Απόλλων – Πάφος FC: Όταν οι γροθιές βαφτίζονται... «διαπληκτισμός»

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

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Απόλλων – Πάφος FC: Όταν οι γροθιές βαφτίζονται... «διαπληκτισμός»

Τόσο η ΚΟΠ όσο και ο αθλητικός δικαστής οφείλουν να προβληματιστούν για την αργοπορημένη εκδίκαση και ανακοίνωση των υποθέσεων.

Η αλήθεια είναι ότι διαβάζοντας τις ποινές του αθλητικού δικαστή για τα όσα έγιναν στον τελικό κυπέλλου μεταξύ του Απόλλωνα και της Πάφου, νομίζεις ότι παρακολούθησες άλλον αγώνα.

Περίμενες να υπάρξουν παραδειγματικές τιμωρίες για τους συμμετέχοντες στα θλιβερά γεγονότα, αλλά ο Αριστοτέλης Βρυωνίδης περιορίστηκε σε πρόστιμα. Όμως, θα μου πείτε, σημασία δεν έχει με ποιο τρόπο είδαμε εμείς τα επεισόδια, αλλά τι γράφει ο διαιτητής στο φύλλο αγώνα και ο παρατηρητής στην έκθεσή του.

Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση, υπήρξε ένα εκτενές και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από την ιστοσελίδα «Protathlima», τρεις ημέρες μετά τον τελικό (01/06/2026), το οποίο σημείωνε τα όσα ο Ιταλός ρέφερι Μάρκο Γκουίντα και η ομάδα του, έγραψαν στον φύλλο αγώνα.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των συναδέλφων, ο ρέφερι αναφερόταν σε γρονθοκοπήματα των Μπράντον Τόμας, Γκαετάν Βέισμπεκ και Ζοάο Κορέια προς αντίπαλους ποδοσφαιριστές. Εντούτοις, σε αυτές τις περιπτώσεις, το κατηγορητήριο, σύμφωνα με το οποίο τιμώρησε ο αθλητικός δικαστής με πρόστιμο τους προαναφερθέντες, αναφέρει «διαπληκτισμό». Γεγονός που καταδεικνύει την απόσταση ανάμεσα στην πρώτη καταγραφή των γεγονότων στο γήπεδο και στη μετέπειτα πειθαρχική και νομική τους αξιολόγηση.

Έγιναν κι άλλα, βέβαια, στον τελικό, όπως για παράδειγμα το περριστατικό με τον Μπρούνο, ο οποίος προκαλούσε με χειρονομίες και πυροδοτούσε το κλίμα στην κερκίδα του Απόλλωνα και εν τέλει τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική ή αυτό με τον Νικόλα Ιωάννου που περιφερόταν με φωτοβολίδα στο γήπεδο.

Αυτές οι γενικευμένες συρράξεις που είδαμε στον αγωνιστικό χώρο και επεκτάθηκαν και στη φυσούνα αποτελούν ντροπή για το άθλημα. Κι αυτό ήταν το αποκορύφωμα μιας χαοτικής κατάστασης, με τη γιορτή του ποδοσφαίρου να μετατρέπεται σε ζούγκλα.

Όμως, εγείρεται και ένα άλλο ζήτημα που σχετίζεται με την προκατάληψη η οποία δηλητηριάζει το κυπριακό ποδόσφαιρο. Τόσο η ΚΟΠ όσο και ο αθλητικός δικαστής οφείλουν να προβληματιστούν για την αργοπορημένη εκδίκαση και ανακοίνωση των υποθέσεων. Ο τελικός διεξήχθη στις 29 Μαΐου και οι αποφάσεις ανακοινώθηκαν μόλις χθες. Αυτή η καθυστέρηση το μόνο που έκανε είναι να διογκώσει την ήδη έντονη προκατάληψη των φιλάθλων σε βάρος των θεσμών του ποδοσφαίρου…

 

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