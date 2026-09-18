Εθνική Ισπανίας: Οι κλήσεις της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας για τα παιχνίδια του Nations League
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε έκανε γνωστές τις κλήσεις της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας Ισπανίας για τα παιχνίδια της στο Nations League.
Η Εθνική Ισπανίας επιστρέφει στη δράση έπειτα από τον θρίαμβό της στο Μουντιάλ 2026 μπαίνοντας στη μάχη της League A του Nations League.
Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια φούρια ρόχα θα αντιμετωπίσει την Αγγλία, την Κροατία και την Τσεχία και ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε έκανε γνωστές τις κλήσεις της Ισπανίας.
Αναλυτικά: Σιμόν, Ράγια, Μαρτίνεθ, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Πουμπίλ, Χούισεν, Πόρο, Γκαρθία, Κουκουρέγια, Γκριμάλντο, Ρόδρι, Φαμπιάν, Πέδρι, Μερίνο, Θουμπιμέντι, Μπαένα, Φερμίν, Ογιαρθάμπαλ, Φεράν, Όλμο, Ρομπέρτο Φερνάντεθ, Γιαμάλ, Μουνιόθ, Γουίλιαμς, Γέρεμι.
sport24.gr