Μία ενδεκάδα Κυπρίων στους κορυφαίους 100 της παγκόσμιας κατάταξης!

Το αγωνιστικό 2026 στον στίβο οδεύει σιγά - σιγά προς την ολοκλήρωσή του, αφού μένουν κάποιες ελάχιστες διοργανώσεις εντός σταδίου, αλλά και κάποιες σημαντικές, όπως οι Αγώνες Νότιας Αμερικής (Σάντα Φε, Αργεντινή, 22-25/09/26) και οι Ασιατικοί Αγώνες (Ναγκόγια, Ιαπωνία, 23-29/09/26), οι οποίοι ανήκουν στην Κατηγορία Α.

Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε και το πολυδιαφημιζόμενο και πλουσιοπάροχο World Athletics Ultimate Championship, η παγκόσμια κατάταξη σε όλα τα αγωνίσματα παίρνει περίπου την τελική μορφή της, εκτός και αν σημειωθούν σπουδαίες επιδόσεις που θα φέρουν μικρές ανατροπές στα δύο αξιολογημένα μίτινγκ τής Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου 2026, που είναι τα «ασημένια» στο Χορζόφ τής Πολωνίας και στο Λονδίνο τής Αγγλίας.

Ό,τι και να γίνει σε αυτά;, εμείς μελετήσαμε και επεξεργαστήκαμε την παγκόσμια κατάταξη, όπως την ανήρτησε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου την Τετάρτη 16/09/26, και περιλαμβάνει όλα τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν μέχρι την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026.

Και ήταν ιδιαίτερη η χαρά μας όταν διαπιστώσαμε ότι 11 Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες βρίσκονται στους κορυφαίους 100 του αγωνίσματός τους, αφού κάποιοι αξιοποίησαν όπως έπρεπε τις δικές μας σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις, που ήταν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών, οι Κοινοπολιτειακοί και οι Μεσογειακοί Αγώνες, αλλά και το Medochemie Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών! Κάπως συνοπτικά σάς τους παρουσιάζουμε...

* Ο κορυφαίος Κύπριος στην παγκόσμια κατάταξη είναι ο Ιωσήφ Κεσίδης, χρυσός Μεσογειονίκης και ασημένιος στους Κοινοπολιτειακούς, ανέβηκε στη 12η θέση τής παγκόσμιας σφυροβολίας με 1225 βαθμούς. Η άνοδός τού αθλητή τού Πανίκου Χαραλάμπους στο 2026 είναι εντυπωσιακή, καθώς μπήκε στη χρονιά από το Νο56 και σκαρφάλωσε στο Νο12 με τις τεράστιες βολές και επιτυχίες του, ενώ είναι και ο μοναδικός μας αθλητής που βρίσκεται στην κορυφαία 10άδα τής Ευρώπης (Νο9)!!!

* Σε μια μεταβατική χρονιά για την ίδια, αφού διένυσε την πρώτη «επαγγελματική» της περίοδο εκτός τού Πανεπιστημίου τής Τζιόρτζια, η Ελένα Κουλιτσένκο παρέμεινε ψηλά στο άλμα σε ύψος, ούσα στη 22η θέση με 1186 βαθμούς (12η στην Ευρώπη), από την 11η που βρισκόταν τον Γενάρη. Με το ασημένιο μετάλλιο στον τελευταίο αγώνα της, τούς Μεσογειακούς Αγώνες, η αθλήτρια τού Φαζ Καν δείχνει πως προσαρμόστηκε στις νέες συνθήκες και είναι έτοιμη για πολύ καλύτερο 2027.

* Το 2026 αποτελεί την κορυφαία έως τώρα χρονιά για τη Φίλιππα Φωτοπούλου, η οποία ξεπέρασε για πρώτη φορά τούς 1200 βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη, και με 1202 ανήλθε στην 31η θέση τού μήκους και τη 13η στην Ευρώπη! Η πρωταθλήτριά μας, η οποία στο 2026 είχε ως προπονητές τούς Λουίς Φελίπε Μελίζ Λινάρες και Κυριάκο Αντωνίου, βρισκόταν στην 38η θέση στην έναρξη τής χρονιάς, αλλά με τη σταθερότητά της σε άλματα πάνω από τα 6,60μ. και επιστέγασμα το χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς, έβαλε τις βάσεις γι’ ακόμα καλύτερο 2027.

* Η διαχρονικότητα τού Μίλαν Τράικοβιτς εμφανίστηκε στον υπέρτατο βαθμό στο 2026, με την ισοφάριση τού δικού του παγκύπριου ρεκόρ στα 110μ. με εμπόδια και την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στους Μεσογειακούς και του χάλκινου στους Κοινοπολιτειακούς. Ο αθλητής τού Αντώνη Γιαννουλάκη είναι ο Κύπριος που συγκεντρώνει τούς περισσότερους βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη (1236), δείγματος τής ποιότητάς του, αλλά και τού πόσο ανταγωνιστικό είναι πια το αγώνισμα των 110μ. με εμπόδια, αφού βρίσκεται στην 42η θέση στον κόσμο (15ος στην Ευρώπη). Το πόσο σπουδαία χρονιά είχε ο Μίλαν Τράικοβιτς στο 2026, φαίνεται και από το ότι τον Γενάρη βρισκόταν στην 81η θέση και τώρα στην 42η!!!

* Προτού προχωρήσουμε, να αναφέρουμε ότι οι τέσσερις πιο πάνω αθλητές, που βρίσκονται στο Τοπ50 τού κόσμου, είναι αυτοί που κέρδισαν την πρόκρισή τους στον τελικό τού αγωνίσματός τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τού Μπέρμιγχαμ!

* Δύσκολη χρονιά είχε η Βαλεντίνα Σάββα, εξαιτίας της αναγκαστικής αλλαγής προπονητή που είχε στο Πανεπιστήμιο τής Καλιφόρνια και παρά το ότι πλησίασε ξανά τα 70 μέτρα, δεν έβγαλε σταθερά τις βολές που η ίδια επιθυμούσε. Η αθλήτρια τού Γιώργου Αρέστη υποχώρησε κάπως στην παγκόσμια κατάταξη, σε σχέση με τον Γενάρη τού 2026, αφού από το Νο42 έπεσε στο Νο61 τής σφυροβολίας, με 1092 βαθμούς. Ωστόσο αυτό φαίνεται πως θα είναι παροδικό, αφού με την αλλαγή πανεπιστημιακής στέγης (πήγε στο Τέξας) και με τη νέα συνεργασία με τον Μο Σαατάρα, αναμένεται στο 2027 να ρίξει πιο μακριά από ποτέ...

* Από τους πιο βελτιωμένους αθλητές μας στο 2026 ήταν οι δύο ρίπτες μας που προπονούνται με τον κορυφαίο όλων των εποχών, Απόστολο Παρέλλη. Η βελτίωσή τους στο 2026 ήταν εκπληκτική και σίγουρα μπήκαν οι βάσεις για ακόμα καλύτερα επόμενα χρόνια. Ο Πέτρος Μιχαηλίδης, από το Νο103 τον Γενάρη αναρριχήθηκε στο Νο66 τής σφαιροβολίας με 1117 βαθμούς, ενώ ο Ιωσήφ - Μιχάλης Παπά ανέβηκε επίσης στο Νο66, της δισκοβολίας, με 1090 βαθμούς, ευρισκόμενος τον Γενάρη στο Νο95!!!

* Το 2025 σήμανε τη μεγάλη επιστροφή τής Στυλιάνας Ιωαννίδου στα μεγάλα άλματα, με το 2026 να ήταν κάπως πιο δύσκολο αφού δεν βρήκε την επιθυμητή σταθερότητα. Παρά ταύτα παραμένει στις πρώτες 100 τού άλματος σε ύψος, ούσα στο Νο76 με 1102 βαθμούς, αν και τον Γενάρη ήταν στο Νο46. Καθοδηγητές στο 2026 ήταν ο Γιώργος Σκέντερ και ο Κυριάκος Ιωάννου.

* Η πιο άτυχη τής χρονιάς ήταν η Ολίβια Φωτοπούλου, καθώς ένας τραυματισμός την κράτησε εκτός των μεγάλων διοργανώσεων, με αποτέλεσμα να μην μαζέψει τούς βαθμούς που αξίζει. Η αθλήτρια τού Κυριάκου Αντωνίου βρίσκεται τώρα στο Νο83 τής παγκόσμιας κατάταξης στα 200μ. με 1159 βαθμούς, από το Νο74 που ήταν τον Γενάρη, όμως, με την αποθεραπεία της αναμένεται να επανέλθει δριμύτερη στο 2027. Αξίζει, πάντως, να τονίσουμε τη μεγάλη συμμετοχή κορυφαίων αθλητριών εκτός Ευρώπης στα 200μ., αφού η πρωταθλήτριά μας βρίσκεται στο Νο22 τής ευρωπαϊκής κατάταξης!!!

* Και φτάνουμε στους δύο πρωτοεμφανιζόμενους στην κορυφαία 100άδα τού κόσμου, αφού είχαν τεράστια βελτίωση στο 2026 και έπεται συνέχεια... Στα 17 της χρόνια, η Μαρίνα Χατζηκώστα άρχισε να συστήνεται και στο παγκόσμιο κοινό τού στίβου, με το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Κ18 και το χάλκινο στο Παγκόσμιο Κ20, αλλά και με τις σταθερές επιδόσεις της κοντά και πάνω από τα 55 μέτρα στη δισκοβολία. Η αθλήτρια τού Κωνσταντίνου Σταύρου είχε τη μεγαλύτερη βελτίωση στο 2026, αφού μπήκε στη χρονιά από το Νο290 και τώρα είναι στο Νο93 τής παγκόσμιας κατάταξης στη δισκοβολία, με 1016 βαθμούς!!! Εκτόξευση δηλαδή 197 θέσεων!!! Κι αυτή είναι μόνο η αρχή...

* Η τελευταία είσοδος στην πρώτη 100άδα τού αγωνίσματός του ήταν αυτή τού Γρηγόρη Νικολάου, αφού τον βοήθησε πολύ η 4η θέση με 16,03μ. στους Μεσογειακούς. Ο αθλητής τού Ηλία Αγαπίου, παρά το ότι δεν πέρασε και... όμορφα στη χρονιά, αφού με την επιστροφή του από τις σπουδές του στις ΗΠΑ κατατάχθηκε στην Εθνική Φρουρά και επιπρόσθετα δεν ήταν στην καλύτερη ψυχολογική του κατάσταση, κατάφερε με την πάροδο τού χρόνου να βελτιώνεται και από το Νο114 τον Γενάρη, να είναι τώρα στο Νο98 τής παγκόσμιας κατάταξης στο τριπλούν, με 1081 βαθμούς.

* Πιο κάτω σάς παρουσιάζουμε τη θέση των Κύπριων αθλητών και αθλητριών τού στίβου στην παγκόσμια και την ευρωπαϊκή κατάταξη, σύμφωνα με την τελευταία ανανέωση από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, στις 15 Σεπτεμβρίου 2026. Επίσης, επειδή στις διεθνείς διοργανώσεις επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο σε τρεις αθλητές από κάθε χώρα, φιλτράραμε κι εμείς κάθε αγώνισμα και σας παρουσιάζουμε τη θέση των δικών μας παιδιών.

* Ευχόμαστε ότι η δημοσίευση τής νέας παγκόσμιας κατάταξης θα είναι ακόμα ένα κίνητρο για όλους τους αθλητές και όλες τις αθλήτριές μας, να βάλουν πολλή δουλειά στη διάρκεια της προετοιμασίας, που αρχίζει σε λίγες ημέρες και να έχουν στο 2027 την καλύτερη χρονιά τους. Επίσης, παροτρύνουμε όλους και όλες να κάνουν σοφές επιλογές για τα διεθνή μίτινγκ που θα λάβουν μέρος και να το κάνουν έγκαιρα.

ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΕΑΣ