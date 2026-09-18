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Σαν ημερομηνία... γιορτής!

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Σε πελάγη ευτυχίας η Ομόνοια.

Έκανε πολλές νίκες κατά τα τελευταία χρόνια η Ομόνοια σε συμμετοχές της στους ευρωπαϊκούς ομίλους.

Αυτή όμως επί της Θέλτα (1-0) είχε κάτι το ξεχωριστό. Από τη μία, ήταν ο τρόπος καθώς σκόραρε στο 88΄, με ένα ωραιότατο γκολ του Μπάλκοβετς που απογείωσε άπαντες. Από την άλλη, ήταν και η δυναμικότητα της αντιπάλου καθώς προέρχεται από ένα προηγμένο πρωτάθλημα και αυτό αυτόματα την κάνει πιο σπουδαία. Δεν θα ξεχαστεί όμως ποτέ καθώς επιτεύχθηκε τη 16η Σεπτεμβρίου.

Μία σημαδιακή ημερομηνία στην Ομόνοια, που στο τέλος θα χρησιμοποιείται σαν μέρα... γιορτής. Βλέπετε, πριν έξι χρόνια, με τον ίδιο προπονητή, τον Χένινγκ Μπεργκ, η Ομόνοια εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της συμμετοχή σε κυρίως φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Είχε πάρει τότε την πρόκριση στα πέναλτι επί του Ερυθρού Αστέρα. Και ουσιαστικά άνοιξε ο δρόμος ώστε να μετρά ήδη την 6η της συμμετοχή σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η Ομόνοια πέτυχε μία σπουδαία νίκη με εμφάνιση που χαροποίησε. Με τους παίκτες να ακολουθούν με απίστευτη προσήλωση το πλάνο του προπονητή. Μεσοαμυντικά ήταν από τα πιο τέλεια παιχνίδια και μπορεί να μην κέρδιζε, ωστόσο ο Ομονοιάτης πάλι θα χαμογελούσε. Άνοιξε η όρεξη και το επόμενο ματς αποτελεί κλειδί. Είναι με την Τσέλιε εκτός έδρας (15/10), σε ένα ματς που προσφέρεται για... διπλό. Θα ακολουθήσει μετά η αναμέτρηση εντός με την Μπενφίκα (22/10). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σε τέσσερα ευρωπαϊκά ματς, μετρά ισάριθμες νίκες και σίγουρα αυτό αποτελεί «όπλο».

Tα πόδια στο... έδαφος

Η ευρωπαϊκή πρόκληση στέφθηκε με επιτυχία. Πλέον άπαντες εστιάζουν στην αναμέτρηση της Κυριακής (19:00) με αντίπαλο την Ε.Ν. Ύψωνα στο ΓΣΠ. Μπορεί η αντίπαλος να είναι ουραγός, όμως δεν πρέπει να παρασύρει αυτό το γεγονός. Τα πόδια επιβάλλεται να μείνουν στο έδαφος ώστε να πανηγυριστεί η δεύτερη νίκη και να πάει στη διακοπή με ηρεμία και κοντά στην κορυφή. Σε μία αναμέτρηση που η Ομόνοια θα πάει χωρίς τον προπονητή της, ο οποίος αποβλήθηκε στο ματς με τον Απόλλωνα και θα εκτίσει τη μία από τις δύο ποινές αποκλεισμού. Υπολογίζονται ξανά ο Ακιντόλα και ο Οντουμπάντζο, όχι όμως και ο τραυματίας Άιτινγκ.

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