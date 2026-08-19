ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βλέπει αδιέξοδο με Άλβαρες και στρέφεται σε Λαουτάρο η Μπαρτσελόνα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Βλέπει αδιέξοδο με Άλβαρες και στρέφεται σε Λαουτάρο η Μπαρτσελόνα

Σύμφωνα με πληθώρα δημοσιευμάτων του καταλανικού Τύπου

Ο Χουλιάν Άλβαρες αποτέλεσε τη μεγάλη προτεραιότητα της Μπαρτσελόνα για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης αυτό το καλοκαίρι και στη Βαρκελώνη ήταν διατεθειμένοι να εξαντλήσουν όλες τις πιθανότητες και τα όρια υπομονής για να τον υπογράψουν από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η άκαμπτη στάση των Ροχιμπλάνκος ωστόσο έχει οδηγήσει την υπόθεση του Αργεντινού σε αδιέξοδο και στη Βαρκελώνη φαίνεται πως πήραν την απόφαση να στραφούν σε διαφορετικές επιλογές. Με τους Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Φεράν Τόρες άλλωστε να αποτελούν παρελθόν, οι Καταλανοί δεν έχουν την πολυτέλεια να περάσουν μια ολόκληρη σεζόν χωρίς φορ και αναγκαστικά ενεργοποιούν το... Plan B.

Σύμφωνα με πληθώρα δημοσιευμάτων του καταλανικού Τύπου, η Μπαρτσελόνα θα κυνηγήσει την περίπτωση του Λαουτάρο Μαρτίνες στο κλείσιμο του μεταγραφικού «παραθύρου», αν και με τη σειρά της η υπόθεση του Αργεντινού παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες.

Οι Μπλαουγκράνα φέρεται να είχαν συνάντηση με τον εκπρόσωπο του Λαουτάρο τις προηγούμενες ημέρες, με τον επιθετικό της Ίντερ από την πλευρά του να ανοίγει την πόρτα της εξόδου.

Η δυσκολία ωστόσο έγκειται στις διαπραγματεύσεις με την Ίντερ, η οποία δεν φέρεται διατεθειμένη να μπει σε συζητήσεις και να χάσει τον πιο σημαντικό της ποδοσφαιριστή στο φινάλε των μεταγραφών.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗLa Liga

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ιστορική πρόκριση για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυμναστικής!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ράβουν... κοστούμι για τ΄ αστέρια Σέλτικ και Μπόντο Γκλιμτ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Βλέπει αδιέξοδο με Άλβαρες και στρέφεται σε Λαουτάρο η Μπαρτσελόνα

La Liga

|

Category image

Χάνει και τα δυο ματς με Μπραν ο Ζίβκοβιτς

Super League

|

Category image

Πολύ φαρμάκι, μα ήπιε και... νέκταρ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Φέρνει Κονατέ η Νέα Σαλαμίνα!

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Από πού έφθασαν οι 27 στον Αρχάγγελο!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αντιπρόεδρος της FIFA απέσυρε την εμπιστοσύνη του στον Ινφαντίνο

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Τεσσάρα για την ΑΕΛ στο φιλικό με την Ε.Ν Ύψωνα

ΑΕΛ

|

Category image

Προτάθηκε στην Μπαρτσελόνα ο Λιβάκοβιτς

La Liga

|

Category image

Με την ελπίδα για άλλη… εικόνα

ΑΕΚ

|

Category image

Τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού που ενδέχεται να χάσει ο Ναν

EUROLEAGUE

|

Category image

Σα Πίντο: «Δέχομαι τον χαρακτηριστικό του φαβορί»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μπεργκ: «Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προκριθούμε» - Καθησύχασε για Μαγιαμπέλα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου και χειρουργήθηκε ο Ναν

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη