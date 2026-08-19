Φέρνει Κονατέ η Νέα Σαλαμίνα!

Καταρχήν συμφωνία με τον Μπραχίμ Κονατέ ανακοίνωσε η Νέα Σαλαμίνα. Ο Γάλλος αναμένεται στο νησί για τα διαδικαστικά και τις υπογραφές.

Αναλυτικά: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | ΚΑΤ’ ΑΡΧΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ BRAHIM KONATÉ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, σε συνεργασία με την Επιτροπή Προγραμματισμού, ανακοινώνει ότι έχει καταλήξει σε κατ’ αρχήν συμφωνία με τον 30χρονο Γάλλο μέσο Brahim Konaté.

Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται στην Κύπρο εντός των επόμενων ημερών, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

Η συμφωνία θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους, με προοπτική ανανέωσης για ακόμη ένα (1) έτος.

Ο Brahim Konaté γεννήθηκε στις 20 Μαρτίου 1996 στο Montfermeil της Γαλλίας, έχει ύψος 1,83 μ. και αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή.

Αναδείχθηκε μέσα από τις ακαδημίες της AJ Auxerre και διαθέτει σημαντική εμπειρία από τη Ligue 2 της Γαλλίας, έχοντας αγωνιστεί με τις ομάδες AJ Auxerre και Chamois Niortais. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Zira FC του Αζερμπαϊτζάν.

Υπήρξε επίσης διεθνής με την Εθνική ομάδα Κ20 της Γαλλίας».