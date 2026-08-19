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Πολύ φαρμάκι, μα ήπιε και... νέκταρ

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Πολύ φαρμάκι, μα ήπιε και... νέκταρ

Η Ομόνοια αντιμετώπισε ουκ ολίγες φορές βελγική ομάδα σε ευρωπαϊκές διοργανωσεις

Η αλήθεια είναι πως η κληρωτίδα έχει φέρει αρκετές φορές την Ομόνοια αντιμέτωπη με βελγικές ομάδες σε φάση νοκ άουτ. Και όντας μία σχολή ανώτερη από τη δική μας, συνήθως το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό. Ήπιε κατά κάποιον τρόπο πολύ… φαρμάκι η ομάδα της Λευκωσίας, εκτός από την τελευταία φορά, που γεύτηκε το... νέκταρ.

Η Σεντ Τρούιντεν, την οποία θα αντιμετωπίσει η Ομόνοια την προσεχή Πέμπτη (20/08, 21:00) για τα πλέι οφ του Europa League, είναι ο 6ος αντίπαλος από το Βέλγιο με τον οποίο θα κοντραριστεί. Και η αλήθεια είναι πως δεν... τρομάζει όσο οι προηγούμενες. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως είναι εύκολο εμπόδιο και απαιτείται μεγάλη προσπάθεια για να υπερβεί το εμπόδιό της.

Η αρχή έγινε το 1980 απέναντι στη Βάτερσκεϊ για το Κυπελλούχων, από την οποία έχασε δις (1-3 και 4-0), για να ακολουθήσει πέντε χρόνια μετά (1985) η Άντερλεχτ για το Πρωταθλητριών. Στενή ήττα με 1-0 στο Βέλγιο και αποκλεισμός στο Μακάρειο με νέα ήττα (1-3). Την ίδια ομάδα αντιμετώπισε και το 1990 για το Κύπελλο UEFA όπου την κοίταξε στα μάτια στο Μακάρειο (1-1) και στάθηκε με αξιοπρέπεια αλλά αποκλείστηκε στη ρεβάνς (3-1).

Έναν χρόνο (1991) μετά συναντήθηκε με την Μπριζ για το Κυπελλούχων από την οποία έχασε δις (0-2, 2-0), ενώ… φτάσαμε 30 χρόνια (2021) μετά για να δούμε ξανά την Ομόνοια να παίζει με βέλγικη ομάδα. Ήταν η Αντβέρπ (2-1) με την οποία πανηγύρισε την πρώτη της νίκη (4-2) στο ΓΣΠ. Ωστόσο δεν ήταν αρκετό αφού αποκλείστηκε στα πέναλτι με 3-2 στο Βέλγιο (2-0 ο κανονικός αγώνας).

Την επόμενη σεζόν (2022-23), πάλι βέλγικη ομάδα βρέθηκε στον δρόμο της. Ήρθε ωστόσο και η πρώτη πρόκριση. Ήταν απέναντι στη Γάνδη, την οποία νίκησε με το ίδιο σκορ, τόσο εκτός έδρας όσο και εντός (0-2, 2-0).

Να σημειωθεί πως η ίδια ομάδα βρέθηκε απέναντι στους πράσινους και στη League Phase του Conference League της περιόδου 2024-25, χάνοντας με 1-0 στο Βέλγιο.

 

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ΚΥΠΡΟΣΟΜΟΝΟΙΑ

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ΟΜΟΝΟΙΑ

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