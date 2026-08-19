ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με την ελπίδα για άλλη… εικόνα

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Με την ελπίδα για άλλη… εικόνα

Έρχεται να παίξει στο αριστερό άκρο της άμυνας, με στόχο να προσδώσει σταθερότητα

Ο Μπράιαν Όλιβαν είναι το τελευταίο χρονικό απόκτημα της ΑΕΚ και ένας από τους τέσσερις παίκτες που ήρθαν μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη.

Ο Ισπανός ανακοινώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας και έρχεται να παίξει στο αριστερό άκρο της άμυνας, με στόχο να προσδώσει σταθερότητα. Μία θέση που ο Γκούρφινγκελ ο οποίος αποκτήθηκε τον Ιανουάριο, δεν μπόρεσε ποτέ να καλύψει με… σιγουριά. Έρχεται και αυτός και μπαίνει στη φαρέτρα, περιμένοντας τον «εκλεκτό» για τον πάγκο, που αποτελεί και το πολύ μεγάλο στοίχημα για τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας.

Χθες το μεσημέρι επισημοποιήθηκε η συμφωνία διετούς διάρκειας με τον Γερμανό μέσο Σβεν Κόλερ (φωτό) ενώ προηγουμένως είχε αποκτηθεί και ο Ρουμάνος επιθετικός Ατάνας Τρίκα. Μην ξεχνάμε πως, μπορεί να έπαιξε σε κάποια φιλικά ο Κέριμ Μράμπτι, εντούτοις δεν έκανε επίσημο ντεμπούτο. Και οι τέσσερις είναι παίκτες που κουβαλούν σημαντικά βιογραφικά.

Με αυτές τις κινήσεις ο τεχνικός διευθυντής Τσάβι Ρόκα ελπίζει σε άλλη… εικόνα, πολύ βελτιωμένη σε σχέση με τους αγώνες απέναντι στην Μπεϊτάρ αλλά και τα φιλικά. Και η οποία θα επαναφέρει την πίστη για κάτι καλό στη νέα σεζόν στο πρωτάθλημα. Μαζί με τους άλλους νεοφερμένους, τους παλιούς και τον νέο… αρχιτέκτονα, έχουν πολύ δουλειά μπροστά τους.

Για την ώρα οι προπονήσεις συνεχίζονται υπό τον Ινιάκι Αστίθ, με τον Τσάβι Ρόκα να κρατά καλά κλειστά τα χαρτιά του όσον αφορά τον νέο προπονητή. Φαίνεται όμως να κοιτάει για επιλογές προπονητών που έχουν δουλέψει ξανά στην Κύπρο και δεν θα χρειαστούν χρόνο προσαρμογής.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

Tags

ΑΕΚΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ιστορική πρόκριση για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυμναστικής!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ράβουν... κοστούμι για τ΄ αστέρια Σέλτικ και Μπόντο Γκλιμτ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Βλέπει αδιέξοδο με Άλβαρες και στρέφεται σε Λαουτάρο η Μπαρτσελόνα

La Liga

|

Category image

Χάνει και τα δυο ματς με Μπραν ο Ζίβκοβιτς

Super League

|

Category image

Πολύ φαρμάκι, μα ήπιε και... νέκταρ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Φέρνει Κονατέ η Νέα Σαλαμίνα!

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Από πού έφθασαν οι 27 στον Αρχάγγελο!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αντιπρόεδρος της FIFA απέσυρε την εμπιστοσύνη του στον Ινφαντίνο

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Τεσσάρα για την ΑΕΛ στο φιλικό με την Ε.Ν Ύψωνα

ΑΕΛ

|

Category image

Προτάθηκε στην Μπαρτσελόνα ο Λιβάκοβιτς

La Liga

|

Category image

Με την ελπίδα για άλλη… εικόνα

ΑΕΚ

|

Category image

Τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού που ενδέχεται να χάσει ο Ναν

EUROLEAGUE

|

Category image

Σα Πίντο: «Δέχομαι τον χαρακτηριστικό του φαβορί»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μπεργκ: «Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προκριθούμε» - Καθησύχασε για Μαγιαμπέλα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου και χειρουργήθηκε ο Ναν

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη