Με την ελπίδα για άλλη… εικόνα

Ο Μπράιαν Όλιβαν είναι το τελευταίο χρονικό απόκτημα της ΑΕΚ και ένας από τους τέσσερις παίκτες που ήρθαν μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη.

Ο Ισπανός ανακοινώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας και έρχεται να παίξει στο αριστερό άκρο της άμυνας, με στόχο να προσδώσει σταθερότητα. Μία θέση που ο Γκούρφινγκελ ο οποίος αποκτήθηκε τον Ιανουάριο, δεν μπόρεσε ποτέ να καλύψει με… σιγουριά. Έρχεται και αυτός και μπαίνει στη φαρέτρα, περιμένοντας τον «εκλεκτό» για τον πάγκο, που αποτελεί και το πολύ μεγάλο στοίχημα για τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας.

Χθες το μεσημέρι επισημοποιήθηκε η συμφωνία διετούς διάρκειας με τον Γερμανό μέσο Σβεν Κόλερ (φωτό) ενώ προηγουμένως είχε αποκτηθεί και ο Ρουμάνος επιθετικός Ατάνας Τρίκα. Μην ξεχνάμε πως, μπορεί να έπαιξε σε κάποια φιλικά ο Κέριμ Μράμπτι, εντούτοις δεν έκανε επίσημο ντεμπούτο. Και οι τέσσερις είναι παίκτες που κουβαλούν σημαντικά βιογραφικά.

Με αυτές τις κινήσεις ο τεχνικός διευθυντής Τσάβι Ρόκα ελπίζει σε άλλη… εικόνα, πολύ βελτιωμένη σε σχέση με τους αγώνες απέναντι στην Μπεϊτάρ αλλά και τα φιλικά. Και η οποία θα επαναφέρει την πίστη για κάτι καλό στη νέα σεζόν στο πρωτάθλημα. Μαζί με τους άλλους νεοφερμένους, τους παλιούς και τον νέο… αρχιτέκτονα, έχουν πολύ δουλειά μπροστά τους.

Για την ώρα οι προπονήσεις συνεχίζονται υπό τον Ινιάκι Αστίθ, με τον Τσάβι Ρόκα να κρατά καλά κλειστά τα χαρτιά του όσον αφορά τον νέο προπονητή. Φαίνεται όμως να κοιτάει για επιλογές προπονητών που έχουν δουλέψει ξανά στην Κύπρο και δεν θα χρειαστούν χρόνο προσαρμογής.