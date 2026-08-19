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Σα Πίντο: «Δέχομαι τον χαρακτηριστικό του φαβορί»

ΓΗΠΕΔΟ

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Σα Πίντο: «Δέχομαι τον χαρακτηριστικό του φαβορί»

Όσα δήλωσε ο Πορτογάλος ενόψει του πρώτου αγώνα με τη Ντιναμό Σίτι

Την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν το νέο ευρωπαϊκό ραντεβού της Πάφου παραχώρησε ο Σα Πίντο. Ο προπονητής της Πάφου αναφέρθηκε στο εμπόδιο της Ντιναμό Σίτι, στα αγωνιστικά δεδομένα και στη νέα πρόκληση των γαλάζιων για να βρεθούν σε ευρωπαϊκή Leage Phase.

Αναλυτικά:

Το αρχικό του σχόλιο: «Δέχομαι τον χαρακτηριστικό του φαβορί. Ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι και πολύ καλός, είναι αρκετά ξηρός. Ελπίζω μέχρι αύριο να διευθετηθεί. Περιμένω ένα δύσκολο παιχνίδι, η Ντιναμό είναι μια ομάδα που παλεύει, τρέχει, έχει πάθος. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα και να παίξουμε έξυπνα».

Για τις μεταγραφές: «Υπάρχει διάθεση για ενίσχυση μιλάω κάθε μέρα με τον κ.Τζιαρέττα, με τον πρόεδρο. Όμως τώρα είμαστε συγκεντρωμένοι στους αγώνες που είναι πάρα πολύ κομβικοί. Η ομάδα κάνει πρόοδο φαίνεται και από τις εμφανίσεις κάθε παιχνίδι είμαστε καλύτεροι. Σίγουρα ήμασταν άτυχοι και με τραυματισμούς όμως αυτό δεν είναι δικαιολογία. Όταν έρθει και η ενίσχυση θα είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε».

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