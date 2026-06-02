Μια τοποθέτηση με ουσία από τον Χριστόφορο Ματθαίου

Δεν γνωρίζω προσωπικά τον Χριστόφορο Ματθαίου, αλλά η εικόνα που εκπέμπει ως εκπρόσωπος Τύπου της Πάφου είναι πολύ σοβαρή. Πρόκειται για έναν μετρημένο εκπρόσωπο Τύπου, που μιλά με ειλικρίνεια, δεν υπερβάλλει και δεν προσπαθεί να υποβαθμίσει καταστάσεις.

Όταν ρωτήθηκε για τα όσα δυσάρεστα έγιναν στον τελικό απέναντι στον Απόλλωνα, μπορεί για πολλούς να είπε το αυτονόητο, όμως στην ποδοσφαιρική Κύπρο δεν έχουμε μάθει να ακούμε τα αυτονόητα.

Είπε, λοιπόν, μεταξύ άλλων, ότι «οι πρωταγωνιστές κάθε ομάδας δεν είμαστε οπαδοί». Αυτή ακριβώς είναι η ουσία της τοποθέτησής του και γι’ αυτό αξίζει να σταθεί κανείς σε όσα είπε. Δεν μπορείς, δηλαδή, να βάζεις στην ίδια ζυγαριά τη συμπεριφορά των φιλάθλων με εκείνη των ποδοσφαιριστών.

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι η Πάφος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να μην επαναληφθούν όσα έγιναν, καθώς δεν τιμούν την ομάδα.

Γενικότερα, η εικόνα μιας ομάδας αντικατοπτρίζεται, μεταξύ άλλων, και στη συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών της, δηλαδή στους πρωταγωνιστές της. Ευτυχώς, στην Πάφο αντιμετωπίζουν το θέμα με τη δέουσα σοβαρότητα, καθώς αντιλαμβάνονται ότι οι ποδοσφαιριστές πρέπει να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. Μακάρι όλες οι ομάδες να πράττουν το ίδιο, ώστε να αποφεύγονται τα χειρότερα.

Κι αυτό διότι οι ποδοσφαιριστές, με τη συμπεριφορά τους, μπορούν να αποτελέσουν αιτία αντιπαραθέσεων ή, αντιθέτως, να συμβάλουν στην εκτόνωση του κλίματος.