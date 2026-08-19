Προτάθηκε στην Μπαρτσελόνα ο Λιβάκοβιτς

Ο Ντόμινικ Λιβάκοβιτς βρίσκεται στο προσκήνιο για την Μπαρτσελόνα, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει συμφωνία για τη μετακίνησή του στην Καταλονία.

Ο 31χρονος Κροάτης τερματοφύλακας προτάθηκε στους «μπλαουγκράνα», με δημοσίευμα του Index HR να υποστηρίζει πως υπάρχει συμφωνία με τη Φενέρμπαχτσε για περίπου 3 εκατ. ευρώ συν μπόνους.

Το συγκεκριμένο σενάριο προβλέπει μάλιστα τον άμεσο δανεισμό του Λιβάκοβιτς στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ για μία σεζόν, προτού επιστρέψει στη Βαρκελώνη και διεκδικήσει θέση στο ρόστερ της Μπαρτσελόνα.

Ωστόσο, η Mundo Deportivo παρουσιάζει διαφορετική εικόνα, αναφέροντας πως η πρόταση δεν έχει λάβει απάντηση από την καταλανική ομάδα και πως, επί του παρόντος, δεν υπάρχει περίπτωση μεταγραφής.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Λιβάκοβιτς είχε απασχολήσει το προηγούμενο διάστημα και τον Ολυμπιακό, όμως οι «ερυθρόλευκοι» πήραν για τη θέση του τερματοφύλακα τον Στέφανο Ορτέγκα.

sport-fm.gr