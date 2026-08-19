Τεσσάρα για την ΑΕΛ στο φιλικό με την Ε.Ν Ύψωνα

Ευρεία νίκη με 4-0 πήρε η ΑΕΛ στο φιλικό με την Ε.Ν Ύψωνα, που διεξήχθη το βράδυ της Τετάρτης (19/08).

Οι γαλαζοκίτρινοι πραγματοποίησαν βελτιωμένη εικόνα, ο Μαρτίνς είχε την ευκαιρία να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα για την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας του και πλέον η προσοχή στρέφεται στην πρόβα τζενεράλε του Σαββάτου (22/08) κόντρα στον Άρη, όπου θα κλείσει και ο κύκλος των φιλικών.

Η ομάδα της Λεμεσού ήταν αποτελεσματική, ενώ δύο γκολ μέτρησε ο Τσατάκοβιτς. Το τρίτο γκολ σημειώθηκε από τον Γκομίς και το τέταρτο από τον Κυριάκου. Παράλληλα, ξεχώρισε η εμφάνιση του Καπίνο ο οποίος… κατέβασε ρολά πραγματοποιώντας εξαιρετικές επεμβάσεις.

Ε.Ν. Ύψωνα: Ρίχτερ, Τσεμπάκ, Κατελάρης, Ντε Γκράσα, Κιάκος, Αγγελή, Παναγίδης, Παπαφώτης, Κεϊτά, Καμούς, Ταμπέκου.

ΑΕΛ: Καπίνο, Παπαγεωργίου, Καρώ, Ντένσβιλ, Μιλοσάβλιεβιτς, Ταβάρες, Καφού, Ουντέν, Μουγκ, Τσατάκοβιτς, Αλμέιδα.