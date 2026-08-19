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Υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου και χειρουργήθηκε ο Ναν

ΓΗΠΕΔΟ

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Υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου και χειρουργήθηκε ο Ναν

Ζημιά στον Παναθηναϊκό

Πλήγμα με τον Κέντρικ Ναν στον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR, πριν καν ξεκινήσει η προετοιμασία! Όπως έκαναν γνωστό οι πράσινοι, ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια των ατομικών του προπονήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες!

Για να αντιμετωπίσει τον τραυματισμό αυτό, ο 31χρονος πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση αρθροσκοπικής μερικής μηνισκεκτομής. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο Ναν αναμένεται να επιστρέψει στην δράση σε 1,5 με 2 μήνες, θα χάσει δηλαδή μικρό διάστημα στην έναρξη της σεζόν. Το σίγουρο είναι πως η κατάστασή του θα επανεκτιμάται συνεχώς.

«Ο Κέντρικ Ναν υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια των ατομικών προπονήσεών του στις ΗΠΑ και άμεσα, την Τετάρτη (19/8) υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση αρθροσκοπικής μερικής μηνισκεκτομής. Ευχόμαστε στον αθλητή μας ταχεία ανάρρωση», ανέφερε αναλυτικά η πράσινη ΚΑΕ.

Το σίγουρο είναι ότι ο Ναν θα χάσει την προετοιμασία του Παναθηναϊκού, αλλά και μερικά από τα πρώτα παιχνίδια της Euroleague. Υπενθυμίζουμε ότι η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση κάνει τζάμπολ στις 24 Σεπτεμβρίου, με τους «πράσινους» να υποδέχονται τη Βιλερμπάν στο Telekom Center.

sport-fm.gr

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