Αντιπρόεδρος της FIFA απέσυρε την εμπιστοσύνη του στον Ινφαντίνο

Ακόμη ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της FIFA απέσυρε την υποστήριξή του στον Τζιάνι Ινφαντίνο, καθιστώντας ακόμη πιο δυσχερή τη θέση του τελευταίου ενόψει των εκλογών τον Μάρτιο του 2027.

Ο Σάντορ Τσάνι, ένας εκ των οκτώ αντιπροέδρων του συμβουλίου της διεθνούς ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και πρόεδρος της ουγγρικής ομοσπονδίας, απέστειλε επιστολή στον Ελβετό παράγοντα, στην οποία αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «έχασε την εμπιστοσύνη» του στο πρόσωπό του. Κάνει λόγο για αποφάσεις που εξυπηρετούν πολιτικά συμφέροντα και όχι αυτά του ποδοσφαίρου», ιδίως όσον αφορά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, καθώς και το σχέδιο ανοίγματος της παγκόσμιας διοικητικής αρχής σε ιδιώτες επενδυτές, ένα πλάνο που εκπονήθηκε «χωρίς να ενημερωθεί το Συμβούλιο της FIFA».

«Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η απροσδόκητη απόλυση του Κέβιν Λαμούρ», του Γάλλου που ήταν Νο3 στην ιεραρχία της FIFA, προσθέτει ο Σάντορ Τσάνι και καταλήγει: «Η πεποίθησή μου ότι είστε ικανός να ηγηθείτε της FIFA με επιτυχία και αποτελεσματικότητα έχει υπονομευθεί».

Την περασμένη Δευτέρα (17/8), η FIFA ανακοίνωσε την αποχώρηση του Κέβιν Λαμούρ, γενικού διευθυντή επιχειρήσεων, θέση από την οποία επέβλεπε βασικούς διοικητικούς τομείς όπως το νομικό, την επικοινωνία και το προσωπικό. Ο Γάλλος ήταν μια από τις εξέχουσες φωνές εντός της διεθνούς συνομοσπονδίας που επέκρινε το έργο του Ινφαντίνο, ιδίως αναφορικά με την πρόθεσή του να παραχωρήσει σε ιδιώτες επενδυτές μέρος των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.